شوف أقوى وأحدث عروض لولو هايبر العملاقة على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر المذهلة تقدم أقوى وأحدث العروض على مختلف أنواع الأجهزة بخصومات جبارة. كما أن عروض لولو مازالت مستمرة وبقوة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يحتفل به جميع الشعب السعودي. وبهذه المناسبة توفر وتقدم متاجر لولو أحدث مجلة عروض بخصومات مميزة على مختلف الأجهزة كالهواتف والأجهزة الكهربائية لا تفوت العرض. أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة حصري في متاجر لولو هاتف تكنو سبارك 8 بي، من الجيل الرابع بشبكة 4G، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11. كما أن مقاس شاشة الهاتف 6.58 بوصة، وسعة الرام 4 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بينما دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 50+2+VGA ميجا بيكسل, بسعر 529 ريال بدلاً من 649 ريال سعودي، ووفر 120 ريال. احصل على خصم 250 ريال على جوال موتورولا موتو جي 31، بشاشة حجمها 6.4 بوصة من الجيل الرابع. مزود برامات سعتها 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت، وثلاث كاميرات خلفية دقة كلا منهم 2+8+50 ميجا بيكسل، والأمامية دقتها 13 ميجا بيكسل. بسعر 549 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر المميزة على الأجهزة الكهربائية باناسونيك ثلاجة بابين جنبا إلى جنب، بسعة 510 لتر، بسعر 3492 ريال بدلاً من 5299 ريال ووفر 1807 ريال. احصل على خصم 100 ريال فرن كهربائي ماركة أيكون، بسعة 75 لتر، بسعر 499 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

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