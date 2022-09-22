نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض البيك اليوم الوطني 92 أقوي تخفيضات مطعم البيك في اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البيك اليوم الوطني 92 واحدة من اكثر العروض التي تشهد أقبال كبير من جانب المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويعد اليوم الوطني السعودي هو يوم عظيم بالنسبة لكل مواطن وينتظره المواطنون للاحتفال به وفي هذا اليوم تشهد المملكة عروض مستمرة من جانب الشركات الكبرى والأسواق والمطاعم والفنادق والنوادي والمختبرات والعيادات لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن عروض اليوم الوطني السعودي 92.

عروض البيك اليوم الوطني 92

مطعم البيك احد اشهر المطاعم داخل المملكة العربية السعودية والذي يمتلك الملايين من العملاء والزبائن في مختلف مناطق المملكة، ويقدم مطعم البيك عروض قوية ومميزة علي الوجبات التي يوفرها في كافة فروعة بالمملكة وتسري هذه العروض يوم 21 سبتمبر وتظل متاحة حتي يوم 24 سبتمبر بنهاية اليوم الوطني السعودي.

يوفر مطعم البيك في اليوم الوطني السعودي وجبة دجاج البيك بسعر 14 ريال فقط.

يمكنك شراء وجبة دجاج مسحب من البيك في اليوم الوطني 92 بسعر 10.5 ريال.

أقوي عروض البيك في اليوم الوطني 92 تحتوي علي برجر فيلية دجاج بسعر4 ريال.

عروض البيك اليوم توفر لعملائها بيج بيك دجاج بسعر 11.50 ريال.

عروض البيك اليوم الوطني ٩٢ تحتوي علي ساندويتش دجاج مسحب بسعر 6 ريال، وهناك حجم اخر بسعر 11 ريال.

عروض البيك اليوم الوطني ٩٢ توفر لعملائها خصومات علي سناك دجاج مسحب البيك بسعر 4 ريال.

عروض مطاعم اليوم الوطني 92 عروض البيك

لمحبي الجمبري يمكنك الحصول علي وجبة الجمبري الجامبو بسعر 29 ريال فقط.

عروض البيك اليوم الوطني السعودي تحتوي علي وجبة الجمبري الاقتصادية بسعر 21 ريال.

مطعم البيك السعودية يوفر في اليوم الوطني 92 وجبة فيليه السّمك بسعر 16.50 ريال.

افضل عروض اليوم الوطني 92 من مطعم البيك يحتوي علي ساندويتش جمبري بسعر 10.50 ريال.

لمحبي الـ بيج بيك حرّاق من مطعم البيك يمكنك شرائه في اليوم الوطني 92 بسعر 11.50 ريال فقط.

كانت هذه أبرز وافضل عروض مطعم البيك في اليوم الوطني السعودي وتسري هذه العروض حتي يوم 24 سبتمبر 2022 في جميع فروع البيك داخل المملكة العربية السعودية، وأيضا يمكنك تصفح اخر العروض التي يوفرها الموقع من خلال موقع مطعم البيك الرسمي علي شبكة الانترنت.