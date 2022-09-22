مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين .. دوس هنا وخلص مصالحك في ثانية

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رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية على مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين، لاسيما وأنها تكون بالمجان ودن تحمل أي مصاريف بكافة أنحاء الجمهورية.تمتلك بوابة مصر الرقيمة العديد عدد من الكثير من الخدمات التي تقوم بتقديمها إلي جميع المواطنين، عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية والتي من بينها استعلام عن بطاقة التموين.

رابط مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين: