انت الان تتابع خبر حل لغز انشدك عن طيار ماله جناحين.. مش هتصدق الحل هيكون ايه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا عدد من الألغاز خلال الساعات الماضية والتي من بينها لغز انشدك عن طيار ماله جناحين، حيث سعي عدد كبير في معرفه حل هذا اللغز.وفي الأسطر القادم سوف نكشف حل اللغز الذي وقف أمامه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذي ينص على “انشدك عن طيار ماله جناحين ولا يطير الا بطقه براسه عمره قصير ان طال في يوم يومين”

حل لغز انشدك عن طيار ماله جناحين: