نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض كنتاكي اليوم الوطني السعودي 92 جميع الفروع بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض كنتاكي اليوم الوطني السعودي الـ92 هي أكثر ما يتم البحث عنه، فمن المعروض أن مطعم كنتاكي هو أحد أشهر المطاعم العالمية والمحلية والتي لا نستطيع الاستغناء عنه أبدًا ونقوم بشراء أغلب أطعمتنا ووجباتنا الجاهزة منه، ويقدم المطعم الكثير من العروض الخاصة احتفالًا باليوم الوطني السعودي، وهو من المطاعم الخاصة بتقديم وجبات وساندويتشات الدجاج بمختلف الأطعمة وسنقدم لكم أبرز الخصومات والتخفيضات المقدمة لليوم الوطني لهذا العام.

طرق الاستعلام عن عروض كنتاكي اليوم الوطني السعودي الـ92

يمكنك الاستعلام عن العروض المقدمة من مطاعم كنتاكي لليوم الوطني السعودي من خلال الذهاب إلى فرع كنتاكي الأقرب لك نفسه أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمطعم وستجد أمامك كل العروض الخاصة باليوم الوطني والأسعار المقدمة بها.

أبرز عروض مطاعم كنتاكي لليوم الوطني السعودي

وجاءت عروض كنتاكي المقدمة لثلاثة أيام من 21 سبتمبر حتى 23 سبتمبر لعام 2022م احتفالًا باليوم الوطني السعودي كالآتي:-

سعر وجبة البرجر دبل الديناميت مع باكيت بطاطس وبيبسي وصل إلى 30 ونصف ريال سعودي.

بينما سعر وجبة الديناميت تويست بالإضافة إلى تويستر وباكيت بطاطس ومشروب بيبسي وصل إلى 22 ريال سعودي.

قطعتان من الدجاج وجبة ماكس كرانش سعرها وصل بعد الخصم إلى 30 ونصف ريال سعودي.

عدد 2 قطعة من الدجاج مع بطاطس وقطعة ستربس ومشروب غازي سعر الوجبة وصل إلى 25 ريال سعودي.

بينما وجبة تتكون من أربع قطع دجاج ماكس كرانش وكول سلو صغير و2 باكيت بطاطس مشروب سعرها وصل إلى 45 ريال سعودي.

وأخيرًا وجبة مكونة من أربع قطع ستربس و2 كول سلو صغير وأربع قطع دجاج و2 باكيت بطاطس و2 مشروب غاز وصل سعر العرض إلى 55 ريال سعودي.

عروض مطعم برجر كينج لليوم الوطني السعودي

أما العروض الخاصة ببرجر كينج لليوم الوطني السعودي فجاءت الأسعار بالعروض كالآتي:-