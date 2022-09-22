نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المطاعم مشاوي وحلويات ومقبلات في السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أقوى وأفضل عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي في الذكرى الـ92 له، حيث أن اليوم الوطني يأتي وتأتي معه العروض والتخفيضات المميزة من كل المحلات والمطاعم في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية، وهذا نوع من أنواع الفرحة لاستقبال يوم من أحد الأيام العظيمة في تاريخ السعودية، وتتسابق المطاعم والمحلات في عمل العروض المميزة حتى تجذب المشترين والعملاء وسنوضح لكم أبرز العروض الخاصة بهذا العام.

عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي الـ92

تتمثل العروض المقدمة من المطاعم والكافيهات فيما يلي:-

عروض متجر حلويات الموسى

بلغ سعر الكيك الخاصة بالاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 ريال سعودي.

بينما هناك عرض 2 كيك عادية حجم صغير سعر العرض 92 ريال سعودي.

طبق البيتيفور أو طبق البقلاوة مع صندوق موالح لكل منهما سعر الطبق يبلغ 92 ريال سعودي.

عروض مطعم رمسيس

بلغ سعر كل الأطعمة والوجبات المقدمة من مطعم رمسيس 92 ريال سعودي والعرض المقدم هو:-

طبقان أرز بالشعرية.

كيلو جرام واحد من المشاوي.

طبق ملوخية عادي.

مقبلات باردة.

مشروب غازي بيسبسي.

طاجن مسقعة حجم صغير.

عروض مطاعم على البال

عرض يتكون من (بيض شكشوكة – منقوشة زعتر – كوبان من الشاي الأحمر – منقوشة جبن) سعر العرض 29 ريال سعودي يكفي لفردين فقط واسم العرض (عشانكم عكسناها).

والعرض الثاني من مطاعم على البال يتكون من كيلو جام من الكباب والأوصفال والشيش طاووق سعر العرض يبلغ 92.92 ريال سعودي.

عروض مطعم هيلثي بوتيك

أربع وجبات مختلفة بحسب اختيارك سعرهم 92 ريال سعودي.

وأربع وجبات أيضًا من البرجر سعرهم يصل إلى 92 ريال سعودي.

بالإضافة إلى خصومات تصل نسبتها إلى حوالي 22% من سعر الوجبة.

عروض مطعم اللوتس في مكة

العرض الخاص بمطعم اللوتس في مكة المكرمة مستمر من يوم الأربعاء 21 سبتمبر حتى يوم الجمعة 23 سبتمبر ويشمل العرض بوفية غداء مفتوح في فندق ميلينيوم في الغداء والعشاء وسعر الفرد الواحد 92 ريال سعودي ومع العرض إتاحة لثلاثة أفراد مع مجانية طلب الفرد الثالث أي سعر ثلاثة أفراد يبلغ 184 ريال سعودي فقط.