نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هنا .. عروض الطيران لليوم الوطني 92 الخطوط السعودية وطيران اديل وطيران ناس في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطيران في اليوم الوطني السعودي 92 من أقوى وافضل عروض الطيران التي يمكنك الحجز من خلالها خلال فترة احتفالات اليوم الوطني السعودي، حيث تتسابق شركات الطيران المختلفة على تقديم افضل عروض الطيران ومنها عروض طيران الخطوط السعودية وعروض طيران اديل وعروض طيران ناس كل هذا نستعرضه بالتفصيل حتى يمكنكم الحصول على افضل حجز لتذكرة الطيران بأقل الأسعار ضمن عروض اليوم الوطني للطيران فتابع التقرير.

عروض طيران اديل باليوم الوطني

أعلنت طيران اديل عن عروض الطيران باليوم الوطني السعودي حيث يمكنكم السفر وحجز تذاكر الطيران بداية من سعر 55 ريال للتذكرة، ويأتي هذا احتفالاً باليوم الوطني 92 وكذلك احتفالاً بمرور 5 سنوات على شركة اديل ويمكنكم معرفة المزيد عن عروض طيران اديل في اليوم الوطني 92 بالتفصيل إليكم مميزات عروض طيران اديل كما هو موضح.

السفر بأقل الأسعار بداية من 55 ريال.

السفر من 1 يناير وحتى 14 فبراير 2023.

السفر بحقيبة وزن 7 كغ.

عروض طيران الخطوط السعودية

الخطوط السعودية أعلنت عن عروض اليوم الوطني للطيران وبالتالي يمكنكم حجز الخطوط السعودية بكل سهولة والاستفادة من عروض الطيران باليوم الوطني 92 والاستفادة من خصومات حجز تذاكر الطيران بأقل الأسعار، وخاصة بعد أن كشفت الخطوط السعودية الجوية من خلال منصتها على تويتر أن عروض اليوم الوطني المقدمة تحت شعار “في أغلى دار” وأن العرض في المحطات ذات الاتجاه الواحد فقط، حيث يمكن حجز الخطوط السعودية من تاريخ 21 سبتمبر 2022 وحتى 23 سبتمبر 2022 للاستفادة بالعرض، وتاريخ السفر من 1 يناير وحتى 31 مارس 2023.

حيث اصبح سعر عروض الخطوط الجوية السعودية للرحلات الداخلية على درجة الضيافة الاقتصادية 92 ريال، وأما سعر التذكرة على الدرجة الأساسية هى 192 ريال.

عروض طيران ناس اليوم الوطني 92

أعلنت شركة طيران ناس أنها سوف تشارك في عروض اليوم الوطني للطيران من خلال إطلاق مجموعة قوية من العروض بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للطيران من خلال الإعلان على صفحتها الرسمية بموقع تويتر عن المشاركة في عروض الطيران ودعت متابعيها على ترقب عروض طيران ناس والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.