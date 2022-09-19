نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 جرير استبدل جوالك بأيفون jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 جرير تقدمها بمفاجآت كبيرة احتفالاً بالعيد الوطني للملكة العربية السعودية. ومن بين أهم المفاجآت التي تظهرها جرير لعملائها إمكانية استبدال أي جوال قديم بأيفون. ويمكن لجميع الراغبين في الحصول على أيفون 14 برو ماكس الجديد التقدم بإعطاء بياناتهم سواء في فروع مكتبة جرير أو من خلال موقع جرير الإلكتروني. نظراً لسرعة نفاذ الكميات المعروضة فيتم الحجز بالطلب المسبق. كما توجد العديد من العروض التي يمكنكم الاستفادة منها خلال أيام العرض التي تستمر حتى 25 سبتمبر 2022، مع تطبيق الشروط والأحكام التي سنذكرها في هذا المقال.

عروض اليوم الوطني 92 جرير

تعرض مكتبة جرير تخفيضات هائلة على الشاشات الذكية حيث يمكنك الاستفادة من خصومات تصل إلى 60 بالمائة وأكثر خلال فترة العروض الأسبوعية.

وفر مبلغ 13200 ريال سعودي عند شراء شاشة إل جي QNED80 التي تعرض بنسبة خصم 60% مقاس الشاشة 75 بوصة، دقة ألترا اتش دي. اشتريها الآن بسعر 8799 ريال سعودي فقط بدلاً من 21999 ريال. كما يمكنك التقسيط بدفع مبلغ يبدأ من 408 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً.

خصم بنسبة 53% تحصل عليه عند اقتناء شاشة ال جي A2 تلفزيون ذكي 55 بوصة دقة 4 كي ألترا اتش دي. احصل عليها الآن مقابل 5799 ريال فقط بدلاً من 12599 ريال، ووفر مبلغ 6800 ريال.

تلفزيون ذكي سامسونج QN85A 65 بوصة دقة 4 كي ألترا اتش دي. احصل عليه مقابل 6999 ريال بدلاً من 12999 ريال. ووفر 6000 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة 500 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير

وفر مبلغ 1300 ريال سعودي عند طلب هاتف هواوي بي 50 برو. سعة 256 جيجا بايت، 8 جيجابايت رام، كوالكوم سناب دراغون 888، مقابل 2999 ريال بدلاً من 4299 ريال.

احصل على هاتف موتورولاEdge Ultra 30 سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام الجيل الخامس. مقابل 3999 ريال. واحصل على هدايا بقيمة 1203 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام 5 جي. بسعر 5699 ريال بدلاً من 6799 ريال، وخصم بقيمة 1100 ريال.

سماعة أذن داخلية لاسلكية هواوي فري بودز ليبستيك، بلوتوث، يو اس بي للشحن، ميكروفون مدمج. بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال.

بلو اسنبول ايس ميكروفون لجهاز الكمبيوتر ويندوز وماك بسعر 269 ريال بدلاً من 319 ريال.

شروط استبدال الجوال القديم بأيفون من عروض جرير

حددت مكتبة جرير مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها وتنفيذها. لمن يرغب في استبدال جواله القديم بجوال أيفون من الإصدار الذي يرغبه.