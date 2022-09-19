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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 جرير استبدل جوالك بأيفون jarir bookstore في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 جرير تقدمها بمفاجآت كبيرة احتفالاً بالعيد الوطني للملكة العربية السعودية. ومن بين أهم المفاجآت التي تظهرها جرير لعملائها إمكانية استبدال أي جوال قديم بأيفون. ويمكن لجميع الراغبين في الحصول على أيفون 14 برو ماكس الجديد التقدم بإعطاء بياناتهم سواء في فروع مكتبة جرير أو من خلال موقع جرير الإلكتروني. نظراً لسرعة نفاذ الكميات المعروضة فيتم الحجز بالطلب المسبق. كما توجد العديد من العروض التي يمكنكم الاستفادة منها خلال أيام العرض التي تستمر حتى 25 سبتمبر 2022، مع تطبيق الشروط والأحكام التي سنذكرها في هذا المقال.
عروض اليوم الوطني 92 جرير
تعرض مكتبة جرير تخفيضات هائلة على الشاشات الذكية حيث يمكنك الاستفادة من خصومات تصل إلى 60 بالمائة وأكثر خلال فترة العروض الأسبوعية.
- وفر مبلغ 13200 ريال سعودي عند شراء شاشة إل جي QNED80 التي تعرض بنسبة خصم 60% مقاس الشاشة 75 بوصة، دقة ألترا اتش دي. اشتريها الآن بسعر 8799 ريال سعودي فقط بدلاً من 21999 ريال. كما يمكنك التقسيط بدفع مبلغ يبدأ من 408 ريال شهرياً لمدة 36 شهراً.
- خصم بنسبة 53% تحصل عليه عند اقتناء شاشة ال جي A2 تلفزيون ذكي 55 بوصة دقة 4 كي ألترا اتش دي. احصل عليها الآن مقابل 5799 ريال فقط بدلاً من 12599 ريال، ووفر مبلغ 6800 ريال.
- تلفزيون ذكي سامسونج QN85A 65 بوصة دقة 4 كي ألترا اتش دي. احصل عليه مقابل 6999 ريال بدلاً من 12999 ريال. ووفر 6000 ريال بالإضافة إلى هدايا بقيمة 500 ريال سعودي.
عروض مكتبة جرير
- وفر مبلغ 1300 ريال سعودي عند طلب هاتف هواوي بي 50 برو. سعة 256 جيجا بايت، 8 جيجابايت رام، كوالكوم سناب دراغون 888، مقابل 2999 ريال بدلاً من 4299 ريال.
- احصل على هاتف موتورولاEdge Ultra 30 سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام الجيل الخامس. مقابل 3999 ريال. واحصل على هدايا بقيمة 1203 ريال سعودي.
- جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام 5 جي. بسعر 5699 ريال بدلاً من 6799 ريال، وخصم بقيمة 1100 ريال.
- سماعة أذن داخلية لاسلكية هواوي فري بودز ليبستيك، بلوتوث، يو اس بي للشحن، ميكروفون مدمج. بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال.
- بلو اسنبول ايس ميكروفون لجهاز الكمبيوتر ويندوز وماك بسعر 269 ريال بدلاً من 319 ريال.
شروط استبدال الجوال القديم بأيفون من عروض جرير
حددت مكتبة جرير مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها وتنفيذها. لمن يرغب في استبدال جواله القديم بجوال أيفون من الإصدار الذي يرغبه.
الشروط والأحكام
1. يتيح لك العرض استبدال هاتفك الذكي القديم بهاتف iPhone 11 / iPhone 12 / 12 Mini / iPhone 13 / iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max بسعر مخفّض.
2. يمكن أن يكون الهاتف المراد استبداله في أي حالة، سيتم فحص الهاتف في جرير، إذا كان الهاتف المراد استبداله لا يفي بالشروط المحددة فيمكن للعميل الاستبدال بفئة أقل فقط.
3. يسمح باستبدال الهواتف الذكية فقط.
4. بمجرد فحص الجهاز داخل جرير وقبوله، يمكن للعميل إكمال طلب الاستبدال والحصول على بهاتف iPhone 11 / 12 / 12 Mini / 13 / iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max بسعر مخفّض.
5. يشترط احضار الجهاز فقط للاستبدال (علبة الهاتف والإكسسوارات غير مطلوبة)
6. يُسمح لكل عميل باستبدال ٣ هواتف في العملية الواحدة، ويحق لكل عميل ٣ عمليات فقط أثناء العرض الترويجي.
7. لا يشترط أن يكون الهاتف الذكي القديم المراد استبداله قد تم شراؤه من مكتبة جرير.
8. بمجرد استبدال الهاتف الذكي وإتمام المعاملة، لا يُسمح بإرجاع الهاتف الذكي المستبدل (الهاتف القديم)
9. لا يمكن استرداد قيمة الهاتف الذكي المستبدل نقدًا ولا يُسمح باسترجاع الهاتف الذكي حتى لو كان في حالة جديدة.
10.في حالة وجود عيب في الهاتف الذكي الجديد سيتم تطبيق سياسة الاسترجاع المتبعة لدى جرير.
11.يخضع عرض استبدال أجهزة الهواتف الذكية لتقدير مكتبة جرير ويحق لجرير رفض الجهاز في حال عدم مطابقته للشروط.
12.عرض الاستبدال يشمل موديلات بهاتف iPhone 11 / 12 / 12 Mini / 13 / iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max بسعر مخفّض.
13. لا تقبل الحالات التالية في خدمة استبدال الأجهزة:
– وجود حساب شخصي في الجهاز.
– وجود رمز سري أو قفل رقمي في الجهاز.
– عدم إغلاق خاصية العثور على الجهاز لأجهزة أبل. لمعرفة كيفية إغلاق خاصية العثور على أجهزة أبل يرجى زيارة الصفحة.
– عدم وضوح الرقم التسلسلي أو رقم IMEI.
14. يتطلب إكمال عملية الاستبدال الحصول على بيانات العميل مثل الإيميل والاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية / الإقامة والتواقيع المطلوبة، وفي حال رفض العميل تزويد مكتبة جرير بالمعلومات يحق لمكتبة جرير رفض إكمال طلب الاستبدال.
15. يجب التأكد من عمل نسخة احتياطية للملفات وحذفها من الجهاز، تخلي مكتبة جرير مسؤوليتها من أي تبعات مترتبة عن عدم حذف البيانات.
16.ملكية الجهاز تنتقل لمكتبة جرير بموجب إتمام عملية الاستبدال ولا يمكن إعادته للعميل، يشمل ذلك الملحقات المستلمة مع الجهاز على سبيل المثال لا الحصر (حامي الشاشة ,البيانات المحفوظة على الجهاز)
17. تسمح الخدمة باستبدال حتى ثلاث أجهزة قديمة للحصول على جهاز جديد على أن يكون الجهاز الجديد أعلى او مساوي لقيمة قسيمة الاستبدال.
18. يجب استخدام قسيمة الاستبدال في نفس يوم صدورها وفي نفس الفرع الذي قام بإصدارها ولا يحق للعميل المطالبة بها بعد انتهاء صلاحيتها ويمكنه استرجاع جهازه القديم في حال عدم إتمام عملية الاستبدال.
19. يمكن للعميل الإلغاء قبل اتمام عملية الاستبدال لدى المحاسب وفي حال إتمامها لا يمكن استرجاع او المطالبة بالجهاز وسوف تطبق سياسة مكتبة جرير للاستبدال والاسترجاع الموضحة في فاتورة الشراء.
20. تسري خدمة الاستبدال للأجهزة القديمة في معارض مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، باستثناء معرض مطار الملك عبد العزيز ومعرض مطار الأمير محمد بن عبد العزيز.
21. يسري هذا العرض في معارض جرير في السعودية فقط ابتداءً من 6 سبتمبر حتى 25 سبتمبر 2022 أو حتى نفاذ الكمية.
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