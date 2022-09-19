نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم في كل المدن السعودية وتخفيضات كبيرة على الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم، حيث قامت أغلب المطاعم في كل المدن السعودية وأهمها الرياض وجدة وغيرها بإعلان مجموعة من العروض احتفالا باليوم الوطني 92 من خلال تقديم وجبات عليها تخفيضات كبيرة من أجل جذب المستهلكين لديها خلال تلك الفترة والتي تشهد حالة من الرواج الإقتصادي الكبير. عروض اليوم الوطني 92 مطعم لو جورميه برجر سعر وجبة البرجر اللحم بسعر 44 ريال سعودي

تتكون وجبة برجر اللحم من بطاطس مقلية وسلطة سيزر وكلاسيك موهيتو.

يعد عرض مطعم لاجورميه مستمر حتى السبت 24 سبتمبر.

يعتبر العرض ساريا في خدمات التوصيل وكذلك يشمل الطلبات الخارجية.

يعد السعر شاملا الضريبة كذلك. عروض اليوم الوطني 92 مطعم مناحي عرض مطعم مناحي الحصول على وجبة والحصول على الثانية هدية بسعر 92 ريال.

يسري العرض يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

يعتبر العرض متوفرا في فروع الهجرة وفرع حراء.

عروض اليوم الوطني 92 المطعم الجديد الباكستاني في جدة خصومات تصل إلى 15% على إجمالي الفاتورة وذلك لمدة ثلاثة أيام.

يعتبر العرض ساريا من الثاني والعشرون والثالث والعشرون وحتى الرابع والعشرون من سبتمبر 2022. عروض اليوم الوطني 92 مطعم بروكلي بيتزا باستا تحتوي وجبة مطعم بروكلي بيتزا باستا على وجبة مكونة من: طبق باستا وأي بيتزا صغيرة بسعر 45 ريال سعودي. عروض اليوم الوطني 92 مطعم ليتل سيزر طرح مطعم ليتل سيزر مجموعة من العروض القوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي. عرض تتهاوشون عليه 3 بيتزا كبيرة أي نكهة ومشروع عائلي بسعر 85 ريال والتوصيل مجاني بمناسبة اليوم الوطني السعودي. عروض المطاعم في اليوم الوطني مطعم هامبرغيني طرح مطعم هامبرغيني عرضا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 ويشمل: بارتي بوكس بسعر 92 ريال سعودي.

هامبرجيني بارتي بوكس أو كلاسيك بارتي بوكس أو تشكن بارتي بوكس يذكر أن عروض المطاعم ستستمر خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يخص اليوم الوطني السعودي، هذا وسنقوم بإضافة المزيد من العروض للمطاعم المنتشرة في السعودية ومختلف المدن وبشكل مستمر لحين نهاية اليوم الوطني السعودي خاصة مع إنتشار العروض المختلفة في مختلف المدن وفي مختلف المجالات ليس المطاعم فحسب ولكن كل المنتجات.

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