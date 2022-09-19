نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 19 سبتمبر 2022 تخفيضات اليوم الوطني 92 لا تفوتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 19 سبتمبر 2022 اليوم تحت شعار “هي لنا دار” وهو شعار اليوم الوطني 92 للعام الثاني على التوالي، اليوم تخفيضات غير مسبوقة من العثيم على كافة الأغراض المنزلية بأسعار مناسبة للجميع، يمكنك اختيار الكمية التي تفضلها من العروض عدا التي يكتب عليها عدد محدد لكل عميل، عروض اليوم الوطني 92 لا تقتصر على العثيم فقط، وإنما الكثير يشاركون في التعبير عن حبهم للوطن، ومن المنتظر أن تكون العروض الأسبوعية القادمة والتي ستبدأ بعد غدٍ الأربعاء من أسواق عبد الله العثيم موفرة ومفيدة.

عروض العثيم الاثنين 19 سبتمبر 2022

تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى توحيدها تحت راية آل سعود في يوم 23 من سبتمبر من كل عام، وبتلك المناسبة السعيدة يشارك كل رواد الأعمال السعوديون أهلهم بالمملكة فرحتهم، من خلال عمل تخفيضات وعروض طوال شهر سبتمبر، ومن أكثر المؤسسات التي تشارك سنوياً في مهرجان اليوم الوطني هي أسواق عبد الله العثيم، والتي تطرح لكم اليوم أول عروض اليوم الوطني من خلال مهرجان الطازج الأسبوعي.

متوفر اليوم بالفروع لحم رفيدي بالعظم بخصم كبير على سعره الأصلي، يوجد كذلك جميع أنواع اللحوم البلدية والمستوردة مبردة أو مجمدة حسب رغبة العميل، ولكن عروض اليوم على الرفيدي ولحم التيس البلدي، ولحم خروف بربري بالعظم.

تجدون كذلك من عروض اليوم من العثيم عروض نصف السعر، وهي العروض الأساسية ليوم الاثنين، والتي تضمن لأسواق العثيم عملاء ثابتين أسبوعياً لشراء الخضروات والفاكهة التي يحتاج إليها البيت أسبوعياً، تخفيضات 50بالمائة تجدونها على البصل الأبيض والكانتالوب والرمان المصري والخيار، بالإضافة إلى تخفيضات على الكثير من أنواع الخضروات والفاكهة الأخرى التي تتوفر اليوم مثل الجزر والثوم والفلفل الأخضر، وكذلك تفاح جالا التركي والتمر البرحي، جدير بالذكر أن نقول أن أجود أنواع التمور بالسعودية تجدونها في أسواق العثيم.

يمكنك شراء قدر ضغط سوبر بي الكهربائي من العثيم اليوم فقط بسعر 170 ريال فقط، وتنزيل كبير عن سعره الأصلي، كما تتوفر أيضاً تخفيضات على فرن ريد بول الكهربائي، ومقلايات كيتشنجر.

تخفيضات العثيم اليوم الوطني 92 مهرجان الطازج

هذه هي أحدث عروض أسواق العثيم ماركت في مهرجان الطازج لهذا الأسبوع: