نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الماجد للعود لليوم الوطني 1444 تخفيضات مستمرة ومتواصلة على مختلف العطور في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع إقتراب اليوم الوطني السعودي تبقى عروض الماجد للعود لليوم الوطني محل اهتمام السعوديين بشكل كبير، خاصة وأن شركة الماجد للعود أعلنت عن تخفيضات على مختلف العطور احتفالا بقدوم اليوم الوطني السعودي.
رابط التسوق من الماجد للعود
يمكن التسوق من الماجد للعود من خلال الفروع المختلفة ومن خلال المتجر الإلكتروني عبر موقع الماجد للعود.
يذكر ان الماجد للعود يقوم ببيع العطور والزيوت العطرية والبخاخ واللوشنات والعود والبخور والمعطرات والزعفران والهدايا المختلفة، كما توجد الكثير من التخفيضات على منتجات بنحو أقل من 150 ريال.
عروض الماجد للعود لليوم الوطني ال 92
طرحت شركة الماجد للعود عددا من العروض احتفالا باليوم الوطني، حيث قدمت عددا من التخفيضات على المنتجات الأصلية بشكل كبير.
- عطر برستيج بلاك بسعر 195 ريال سعودي.
- عطر وود فري 75 ملي بسعر 159 ريال سعودي.
- عطر ريفان بسعر 97 ريال سعودي.
- باقة هدية هيبة بسعر 580 ريال سعودي.
- بودري فوشيه بسعر 121 ريال سعودي.
- بودري بينك بسعر 121 ريال سعودي.
- ذروة بكل الألوان بسعر 83 ريال سعودي.
- ملكي باتشولي بسعر 184 ريال سعودي.
- مخلط ملكي مميز بسعر 156 ريال سعودي.
- عطر إيرلي ميست بسعر 173 ريال سعودي.
- المملكة اخلاصة بسعر 184 ريال سعودي
- نجلاند بسعر 317 ريال سعودي.
- رسمي أكوا بسعر 92 ريال سعودي.
- عطر الأمير بسعر 115 ريال سعودي.
- ريتاج 50 مل بسعر 138 ريال سعودي.
- دخون الماجد بسعر 56 جم
عناوين فروع الماجد للعود
يذكر أن هناك عددا من الفروع للماجد للعود في المملكة العربية السعودية:
- الرويال مول في الرياض طريق الملك فهد.
- الأندلس مول في الرياض.
- الغدارة اعلامة لشركة الماجد للعود في الرياض طريق الملك عبد العزيز.
- وادي لبن في الرياض.
- عريجاء في الرياض على طريق بلال بن رباح.
- الشفاء 1 سيتي مول في حي الشفاء.
- البديعة مول في الرياض.
- المعيقلية الماجد في الرياض
- البديعة التميمي في الرياض.
- القصر مول في الرياض.
- الشفاء 3 في الرياض في شارع المشتل.
- غرناطة في الرياض
- خريص العثيم في الرياض في حي النسيم.
- صالة خريص في الرياض.
- سوق حجاب في الرياض.
- الصالة الدائري في الرياض.
- سانية في الرياض.
- انطاس في الرياض شارع خالد بن الوليد.
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