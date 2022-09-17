نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المنيع لليوم الوطني 92 وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والمكيفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض المنيع لليوم الوطني 92 وتخفيضات متواصلة على الأجهزة الكهربائية والمكيفات، حيث توجد تخفيضات على مختلف الأجهزة الإلكترونية من شركة المنيع، وتعد شركة المنيع واحدة من الشركات المهتمة بالأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

رابط شركة المنيع لليوم الوطني

يمكن لكل العملاء الدخول عبر شركة المنيع من أجل معرفة المزيد من العروض المختلفة.

عروض المنيع في اليوم الوطني للأدوات المنزلية

عرضت شركة المنيع العديد من العروض على أدوات المطبخ والمنزل وخاصة الميكرويف والخلاطات وعروض مختلفة:

كاوية بخار 38 بوصة 2200 واط بسعر حوالي 892 ريال.

صاعق حشرات اكسبير ويوجد معه صاعق مغناطيسي بسعر 92 ريال.

مطحنة قوة 200 واط بسعر 92 ريال.

كاوية بخار من نوع فيليبس بسعر 349 ريل بدلا من 399 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية بسعر 1199 ريال بدلا من 1999 ريال.

صانعة الثلج بسعر 4400 ريال بدلا من 899 ريال.

عروض شركة المنيع في اليوم الوطني لأجهزة التلفاز

عرضت شركة المنيع مجموعة من العروض في اليوم الوطني لأجهزة التلفزيون:

شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 3799 ريال بدلا من 5499 ريال.

شاشة هام 50 بوصة بسعر 1249 ريال بدلا من 2700 ريال.

شاشة MTC والتي تأتي بحجم 55 بوصة بسعر 1449 ريال بدلا من 2550 ريال.

عروض المنيع لليوم الوطني للمكيفات

عرضت شركة المنيع مجموعة من العروض فيما يخص المكيفات، وتعد المكيفات من أكثر المنتجات التي تشهد إقبالا من جانب الشعب السعودي خاصة وأن الأجواء الحارة في المملكة تستدعي وجود تكييفات.

مكيف تيرم جداري 11600 وحدة بسعر 1969 ريال.

مكيف تيرم جداري 17900 وحدة بارد واي فاي بسعر 2569 ريال.

مكيف تيرم جداي 17900 وحدة حار وبارد وبه واي فاي بسعر 2719 ريال.

هذا وتعرض شركة المنيع مجموعة من قسائم الشراء لكل 499 ريال وهو الامر الذي يؤدي إلى تخفيضات على كل الأجهزة الكهربائية المختلفة.

عروض المنيع لليوم الوطني في الغسالات

طرحت شركة المنيع مجموعة من العروض الخاصة بالغسارات:

غسالة توشيبا باب علوي بسعة 15 كيلو بسعر 3699 ريال بدلا من 4199 ريال.

غسالة مركة هام سعة 5 كيلو بسعة 560 ريال بدلا من 850 ريال..

غسالة ال جي سعة 17 كيلو بسعر 5199 ريال بدلا من 9999 ريال.

غسالة سامسونج سعة 8 كيلو بسعر 5199 ريال.

كانت شركة المنيع قد أتاحت إمكانية التسوق والتقسيط بعد ذلك في عدة أماكن أهمها القصيم والجبيل.