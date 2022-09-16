شوف عروض اليوم الوطني 92 فنادق تخفيضات مذهلة في اليوم الوطني السعودي 2022

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عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 فنادق واحدة من اكثر العروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ومع اقتراب اليوم الوطني السعودي 2022 يبحث الكثير عن افضل العروض التي يمكنهم الاستفادة من خلالها والخصول علي نسبة خصم من اشهر وافضل الفنادق المتواجدة بالمملكة للخروج مع العائلة والأصدقاء في رحلة ترفيهية ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني افضل عروض اليوم الوطني 92 داخل معظم الفنادق بمناسبة اليوم الوطني السعودي. عروض اليوم الوطني 92 فنادق عروض اليوم الوطني 92 عروض فندق سويس انترناشيونال الرياض يوفر خصومات علي الفطور المميز لفردين بسعر 92 ريال شامل الضريبة، والعرض الثاني هو مساج سويدي لمدة 45 دقيقة بسعر 92 ريال. عروض فندق لي مريديان بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2023 يوفر خصم رائع علي سعر الغرفة المفردة او المزدوجة لمدة ليلة واحدة ويمكنك الحصول عليها بسعر 392 ريال، ومن ضمن عروض اليوم الوطني السعودي الحصول علي إفطار في مطعم لابراسيري من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الـ 4 مساء كما توفر عروض فندق لي مريديان بجدة دخول المسبح بشكل مجاني وتبدا جميع هذة العروض بداية من يوم 22 سبتمبر وحتي يوم 24 سبتمبر 2022. عروض فندق امضاء جدة في اليوم الوطني 92 يوفر أسعار مميزة حيث يمكنك الحصول علي غرفة مميزة شاملة الإفطار بشكل مجاني بأسعار تبدا من 292 ريال فقط ويمكنك الاستفادة من حلاقة الشعر والدقن بسعر 39 ريال والحصول علي مساج سويدي بسعر 92 ريال. عروض اليوم الوطني 2023 عروض اليوم الوطني 92 عروض فندق بيوت مكين بالرياض يوفر للمواطنين إمكانية حجز جناح جونيور شامل الفطور والضريبة بسعر 392 ريال فقط ويمكنك التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحجز. عروض منتجع وفندق نارسس الحمراء بجدة في اليوم الوطني السعودي يوفر للمواطنين بوفية الإفطار بسعر 92 ريال والثاني بشكل مجاني وأيضا يمكنك الدخول الي بوفية العشاء بسعر 192 ريال والثاني بشكل مجاني وجميع هذه العروض متوفرة حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري وبالتحديد يوم 30 سبتمبر 2022.

عروض فندق نارسس الحمراء بجدة يوفر عروض مميزة اخري وهي إمكانية حجز ليلتين في الفندق والحصول علي الليلة الثالثة مجانا ويمكنك الحجز عبر الموقع الرسمي للفندق.

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