نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اليوم الوطني 92 جوالات وايفون بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أقوى وأفضل عروض اليوم الوطني 92 على أسعار الجوالات وأجهزة ابل ايفون بالمملكة السعودية، إلى جانب بعض قطع الإلكترونيات الهامة والأساسية على سبيل المثال السماعات اللاسلكية وبنوك الطاقة، احصل على عرضك المفضل بالسعر المناسب، حيث تبادر أكبر متاجر السعودية بعمل تخفيضات على أسعار الجوالات بمختلف الأنواع والماركات، وكذلك تقوم بعمل خصومات على أغلب المنتجات من الإلكترونيات والأجهزة، ونجمع لكم أفضل العروض الخاصة بالعيد الوطني السعودي الثاني والتسعين.

أفضل عروض اليوم الوطني 92

استمتع بموسم التخفيضات السنوية في موسم عروض العيد القومي للملكة العربية السعودية، وتعرف على أقوى الخصومات على أسعار الجوالات والأجهزة الذكية واللوحية من أجهزة التابلت وأجهزة اللابتوب، وذلك إلى جانب ايفون 14 برو الجديد وأفضل مميزاته وطريقة حجزه، كما تشمل العروض التالية عروض أسواق عبد الله العثيم، لولو هايبر ماركت، عروض المدينة، هايبر أبراج وشركة المستقبل على اسعار الجوالات، والتي تستمر طوال موسم اليوم الوطني في شهر سبتمبر الجاري.

عروض اليوم الوطني 92 جوالات العثيم ماركت

تقدم سلسلة متاجر العثيم مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية من ماركة سامسونج لصناعة التكنولوجيا الذكية، وكذلك شركة أونور الصينية التي احتلت قائمة أفضل الجوالات الذكية التي تجمع بين المواصفات التقنية عالية الجودة والعملية والسعر المناسب، وكذلك عروض الجوالات من هاي سينس ولافا، إلى جانب التخفيضات على أجهزة التابلت.

هاتف سامسونج اي 53 بسعر 1399 ريال.

جوال هونر اكس 7 بسعر 679 ريال.

هاتف سامسونج اي 23 بسعر 699 ريال.

جوال لافا واي 40 بسعر 255 ريال.

هاتف هاي سينس اي 50 بسعر 319 ريال.

لولو هايبر ماركت جوالات ايفون

إذا كنت من عشاق اقتناء أحدث إصدارات أجهزة أبل ايفون، فإليك مفاجأة اليوم الوطني من لولو هايبر ماركت جهاز ابل ايفون 14، ايفون 14 برو، ايفون 14 برو ماكس، الهاتف متاح للطلب المسبق من خلال لولو ماركت في موسم تخفيضات اليوم الوطني.

ايفون 14 128 جيجابايت بسعر 3799 ريال أما عن الإصدار 256 جيجابايت فهي بسعر 4299 ريال.

عرض ايفون 14 برو 128 جيجابايت بسعر 4699 ريال.

ايفون 14 برو 256 جيجابايت بسعر 5199 ريال.

عرض ايفون 14 برو ماكس 128 جيجابايت بسعر 5199 ريال.

ايفون 14 برو ماكس 256 جيجابايت بسعر 5699 ريال.

جمعنا لكم أفضل الفرص التوفيرية في موسم تخفيضات اليوم الوطني السعودي 92، ونتابع معكم أجدد العروض والتخفيضات عبر موقعنا هذا فتابعونا لمعرفة المزيد.