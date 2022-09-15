نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اليوم الوطني 92 أثاث ايكيا السعودية أفضل منتجات بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق أفضل عروض اليوم الوطني 92 أثاث ايكيا السعودية، يعرض لكم أفضل 92 منتج بأفضل الأسعار، وكذلك يعرض منتجات بأسعار أقل من 92 ريال سعودي، إللا جانب وجود 92 منتج أخضر لعشاق لون الخفاق الأخضر، تدعيمًا لفعاليات اليوم الوطني السعودي بالمملكة تشارك ايكيا المواطنين السعوديين باحتفالات العيد القومي السعودي الثاني والتسعين، وذلك من خلال تقديم أفضل العروض وأفضل الخدمات من حيث خدمات الفك والتركيب والتوصيل المجاني، بالإضافة إلى خدمة تقسيط ايكيا التي تمكن العملاء من شراء احتياجاتهم المفضلة بأقل الأسعار والتقسيط على 6 أشهر أو أكثر، وكذلك توفر استشارات أون لاين بالإستعانة بخبراء المساحة والمتخصصين من فريق عمل ايكيا لاختيار أفضل قطع الأثاث التي تتناسب مع الأثاث الداخلية واحتياجات المكان.

أفضل عروض اليوم الوطني 92

توفر شركة ايكيا للاثاث خدمات الحجز أون لاين واختيار المنتجات بما يتناسب مع الذوق الخاص بالعميل وطبيعة المكان ومساحته، وكذلك توفر عروض خاصة في اليوم الوطني، وتتمثل في عرضها لأفضل 92 منتج والأكثر مبيعًا في المملكة السعودية، وتضم المنتجات الخزانات الخشبية بتصميمات مختلفة أنيقة وعصرية، حيث تجمع ايكيا في اختياراتها للمنتجات بين العملية والجودة الممتازة من حيث الخامات الفاخرة والتصميم الراقي الأنيق، مما يضفي لمسات الأنافة والفخامة على قطع الأثاث.

مكتبة مقاس 50×25×160 سم بسعر 159 ريال.

خزانة مزودة بأبوواب جانبيه بسعر 245 ريال.

طاولة تلفزيون 180×40×38 سم بسعر 700 ريال.

وحدة تخزين 80×28×202 سم بسعر 459 ريال.

خزانة بـ 3 أدراج 78×95 سم بسعر 495 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 أثاث ايكيا السعودية

تسوق أفضل قطع الأثاث الأكثر طلبًا في السعودية، على سبيل المثال إذا كنت تبحث عن الراحة والأناقة فإليك كنب ايكيا الأنيق والفاخر، الذي من خلاله تضفي لمسات من الفخامة على الأثاث الداخلي لمنزل، بالإضافة إلى الأسِّرة القابلة للتمدد، بما يخدم المستخدم من حيث المساحة، كما تستخدم كأريكة أو سرير، أو سرير صغير للأطفال وقابل للتمدد ليكفي البالغين.

كنبة سرير 3 مقاعد بسعر 2995 ريال.

طاولة تلفزيون 150×36×54 سم بسعر 799 ريال.

كنبة 3 مقاعد بسعر 2695 ريال.

عرض كنبة 2 مقعد بسعر 1995 ريال.

سرير قابل للتمديد 80×200 سم بسعر 1195 ريال.

خزانة أحذية 3 حجيرات 61×30×130 سم بسعر 445 ريال.

جمعنا أقوى وأفضل عروض ايكيا السعودية للأثاث ضمن خصومات اليوم الوطني السعودي، وننقل لكم كل الفرص المتجددة للتوفير، مما يتيح لك الفرصة عزيزي القارئ لمقارنة العروض واختيار الأنسب لك، تابعونا للمزيد عبر موقعنا هذا.