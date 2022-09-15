نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني 1444 للشركات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني السعودي 1444، حيث أعلنت عددا من الشركات عروضا فيما يخص بوليصة التأمين الخاصة بتأمين السيارات في اليوم الوطني والمنتظر أن يكون في الثالث والعشرون من سبتمبر المقبل وهي الفرصة الرائعة لكل السعوديين الراغبين في إقتناء السيارات والحصول عليها في هذا اليوم وهي إمتداد للعروض المستمرة في اليوم الوطني.

عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني

حددت عددا من الشركات لتأمين السياراة خصومات مختلفة على بوليصات التأمين، وحدد تكافل الراجحي على سبيل المثال نسبة الخصم والخفض في بوليصات التأمين لحوالي 9%، وحددت شركات أخرى عروض على بوليصة تأمين السيارات وخاصة في شركات الأهلية والتعاونية.

عروض الأهلية لتأمين السيارات في اليوم الوطني

كانت الشركة الأهلية لتأمين السياراة قد حددت عروضا فيما يخص اليوم الوطني السعودي، وحددت الشركة الأهلية نسب الخفض والخصم فيما يخص بوليصات التأمين لنحو 9%، وقامت بخفض سعر وثيقة التأمين على عددا من السيارات وأهمها هيونداي، ووصل الخصم في بوليصات التأمين لنحو 600 ريال سعودي.

عروض الراجحي في اليوم الوطني

بخصوص عروض تأمين السيارات في اليوم الوطني، حددت شركة الراجحي عددا من بوليصات التأمين على السيارات في اليوم الوطني 92 ووصل الخصم في أسعار وثائق التأمين لنحو 9% لكل السيارات.

عروض الشركة التعاونية لتأمين السيارات

تم تحديد عددا من العروض لتأمين السيارات من الشركة التعاونية، حيث وصل الخصم على بوليصات التأمين على السيارات لنحو 25% في اليوم الوطني وهو مايجعل هناك فرصة قوية من أجل الإقبال على تأمين السيارات من جانب السعوديين في مختلف أنواع السيارات.

عروض اليوم الوطني السعودي

يذكر أن هناك عروض قوية في اليوم الوطني السعودي وخاصة