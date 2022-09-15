نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 مطاعم وأقوى عروض الحلويات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأقوى عروض اليوم الوطني 92 مطاعم في السعودية، حيث بدأت المطاعم والمتاجر في تقديم عروض مميزة على كافة المنتجات، وتخفيضات كبرى، لتكون الأسعار في النهاية مخفضة للغاية طوال الفترة الحالية واستمرارًا حتى اليوم الوطني السعودي، كذلك الأمر بالنسبة إلى الأطعمة في المتاجر حيث يمكنكم الاستفادة من الخصومات وشراء أفضل المنتجات بأقل سعر، كما أن معظم الحلويات تكون مزينة بشعار ورمزيات اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني 92 مطاعم

بدأت عروض اليوم الوطني في مطعم هرفي، فيمكنك الحصول على وجبة متنوعة تكفي لفردين، وتتكون من 4 برجر لحم ودجاج، 2 بطاطس، 2 بيبسي، وكل ذلك متاح بسعر 20 ريال سعودي بدايةً من 11 سبتمبر ولفترة محدودة.

عروض ضيافات رتيل

نقدم لكم تشكيلة من ضيافات رتيل، والتي تتنوع بين الحلويات المحببة لدى الجميع، والتي تُقدم خاصةً في الأعياد مثل المعمول، بالإضافة إلى كيكات لذيذة وشهية، وكل ذلك يحتوي على تغريسة اليوم الوطني، لتكون حل مناسب لمعايدة الأشخاص وأيضًا تتناسب مع الاحتفالات باليوم الوطني في الشركات والمتاجر، كما تتوافر شوكولاتة بلجيكية، وأيضًا لمحبي البرجر بحشوات الدجاج اللذيذة نقدمه لكم في عروض اليوم الوطني 92 من ضيافات رتيل لتحصل على 24 قطعة بسعر رائع، ونفس الكمية تتوافر في صينية الحلويات المتنوعة وأيضًا صينية التارت، وإليكم الأسعار.

1 كجم معمول حجازي، بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 170 ريال سعودي.

صينية حلا منوع بسعر 160 ريال سعودي بدلًا من 180 ريال سعودي.

شوكولاتة بلجيكي بسعر 192 ريال سعودي بدلًا من 301 ريال سعودي.

صينية برجر 24 قطعة بسعر 150 ريال سعودي بدلًا من 170 ريال سعودي.

صينية تارت 24 قطعة بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 170 ريال سعودي.

كيكة العسل + تغريسة اليوم الوطني، بسعر 168 ريال سعودي بدلًا من 194 ريال سعودي.

تخفيضات اليوم الوطني في المتاجر

ننتقل الأن إلى التخفيضات الرائعة من متجر بن دايل، فيمكنك شراء البكج الصغيرة وهو مكون من عبوة 1 لتر زيت زيتون، عبوة 500 جرام زيتون أخضر، 500 جرام زعتر، بينما يكون البكج الكبير مكون من عبوة 4 لتر زيت زيتون، عبوة زيتون أخضر وزن 500 جرام، وأيضًا نصف كيلو من الزعتر.