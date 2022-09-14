سواد 10 سنين سيزول في ثواني.. تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله بمكون سحري خطير بدون دعك أو فرك 

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عمر شويل - جدة مع كثرة المسؤوليات والمهام التي تقع على عاتق المرأة، يحدث أحياناً أن تقع السيدات وربات المنزل في خطأ ترك بعض الأواني على النار أكثر مما يلزم، بما ينتج عنه تكوين طبقات سوداء تلتصق بقاع الطاسة، يصعب التخلص منها بالطرق التقليدية، لذلك ظهرت بعض الطرق والحيل الجديدة التي أصبحت تسهل عملية تفتيت البقع والدهون الملتصقة بالأواني والطاسات المحروقة، باستخدام مكونات منزلية فعالة، بأقل جهد ووقت ممكن. تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله لتر من الماء.

أوراق الكركديه.

اسفنجة خشنة.

كمية مناسبة من سائل تنظيف الأطباق. طريقة التنظيف نقوم بإضافة أوراق الكركديه إلى مقدار الماء، في وعاء مناسب الحجم، يصلح لوضعه على النار.

ثم نضع الوعاء على نار متوسطة،و ننتظر لمدة 10 دقائق، حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

نضيف الخليط إلى الطاسة أو الإناء المحروق، ونتركه لمدة ساعة كاملة.

ثم نقوم بفرك الإناء أو الطاسة باستخدام اسفنجة خشنة، حتى تزول جميع البقع والأوساخ الملتصقة بشكل نهائي.

ثم نبدأ بغسل الطاسة بعد تنظيفها بالماء وصابون غسيل الصحون. طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله ملعقتان من الخل الأبيض.

ملعقة من كربونات الصوديوم.

ملعقة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

قطعة من السلك.

بضع قطرات من سائل تنظيف الصحون.

سكين. طريقة التنظيف قومي بوضع المقلاة المتسخة على النار، لمدة نصف ساعة.

ارفعيها من على النار، ثم ابدئي بضربها على سطح صلب، من أجل التخلص من أكبر كمية ممكنة من الطبقة السوداء الملتصقة بسطح المقلاة.

ثم ابدئي باستخدام السكين في التخلص من باقي الترسبات والشوائب الملتصقة من خلال حكها في الطاسة.

قومي بتحضير خليط مكون من الخل وعصير الليمون، مع مقدار كربونات الصوديوم، وقومي بمزجهم جيداً في وعاء واحد مناسب الحجم، إلى أن يتجانسوا معاً.

قومي بنقع الطاسة في الخليط الناتج لمدة ساعة كاملة.

ثم قومي باستخدام قطعة من السلك في إزالة باقي الأوساخ والبقع الموجودة.

وأخيراً اشطفي الطاسة بالماء الجاري، وستلاحظين عودتها وكأنها جديدة تماماً.

يجب أن يتم غسل الأواني اول باول حتي لا تتراكم الدهون

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