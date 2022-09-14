نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم اقوي خصومات المطاعم في اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر معظم المطاعم عروض بمناسبة اليوم الوطني 92 اقوي الخصومات علي جميع أنواع المأكولات والمشروبات حيث تقوم المطاعم بتقديم افضل واشهي المأكولات والمشروبات التي تناسب جميع المستويات وتكون أسعارها في متناول جميع الطبقات ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم عروض مطاعم اليوم الوطني السعودي.

عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم

يوفر مطعم ماكدونالدز بالسعودية عروض قوية ومميزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 حيث يوفر وجبة جراند تشكين بسعر 22 ريال.

عروض اليوم الوطني السعودي ماكدونالدز يوفر أيضا وجبة ساندويتش برجر بحجم كبير بسعر 22 ريال.

يوفر مطعم ماكدونالدز عروض اخري بمناسبة اليوم الوطني علي وجبة البرجر البيبسي والبطاطس بسعر 22 ريال.

عروض البيك في اليوم الوطني 92

يعد البيك من الوجبات المحببة والمفضلة لدي الكثير حيث اشتهرت وجبة البيك في المملكة العربية السعودية بشكل كبير بسبب مذاقها المميز والمحبب لدي الكثير.

تحتوي عروض البيك اليوم علي وجبة دجاج مسحب 10 قطع عادي 16 ريال.

توفر عروض اليوم الوطني 92 سناك دجاج مسحب 5 ريال.

تضم عروض البيك السعودية اليوم ساندويتش فيليه الدجاج عادي 6 ريال.

خصومات هائلة من عروض البيك السعودية اليوم علي شاورما البيك بصلصة الطحينة عادي 5 ريال.

توفر عروض البيك في اليوم الوطني 92 بطاطس ذهبية مقرمشة ومقلية تقدم مع كاتشب البيك بسعر 4 ريال.

يوفر مطعم البيك بالسعودية عروض قوية ومميزة بمناسبة اليوم الوطني حيث يوفر ساندويتش مع شرائح دجاج مشوي وجبنة 6 ريال.

عروض اليوم الوطني 92

تعد البيتزا من الوجبات السريعة والمفضلة لدي كلا من الكبار والصغار حيث تتعدد أنواع واطعمة البيتزا فيوجد بيتزا بالجبن والفراخ وبالجمبري وهناك الكثير من الأطعمة سنتعرف عليها.