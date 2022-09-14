نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 مختبرات لعام 1444 أقوي تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 مختبرات واحدة من اكثر العروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في الفترة الحالية للاستفادة من الخصومات التي توفرها المختبرات والعيادات داخل جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي 92 وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم عروض اليوم الوطني 92 مختبرات لعام 1444 وتخفيضات العيادات الكبرى التي يمكنك الاستمتاع بها فهي تحتوي علي نسبة خصم كبيرة جداً تتخطي الـ 50% لذلك يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفادة من جميع هذه العروض طوال هذه الفترة وحتي اليوم الوطني السعودي.

عروض اليوم الوطني 92 مختبرات لعام 1444

مختبر فرست من المختبرات المميزة التي تقدم إمكانيات وكفاءة عالية ومن اشهر المختبرات في المملكة العربية السعودية للتحاليل الطبية ونقدم لكم في السطور التالية عروض اليوم الوطني 92 مختبرات داخل مختبر فرست للتحاليل الطبية:

برنامج أسرتي احد البرامج التي يوفرها مختبر فرست للتحاليل الطبية وهو عبارة عن فحص شامل لأهم وظائف الجسم ويشمل هذا الفحص 14 تحليل وسعرة بمناسبة اليوم الوطني هو 92 ريال سعودي فقط.

يمكنك الاستفادة من عروض مختبر صحتك للتحاليل الطبية الذي يوفر باقات اليوم الوطني عبارة عن تحليل فيتامين د والكالسيوم وأملاح النقرس بسعر 92 ريال فقط وايضا يمكنك تحليل فيتامين B12 والحديد وصورة الدم الكاملة بـ 92 ريال فقط، ويمكنك عمل تحليل شامل علي الزنك والماغنسيوم والفسفور بسعر 92 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 عروض مختبر مقاييس الجودة توفر للمواطنين خصم 15% علي جميع تحاليل المختبر بداية من يوم 20 سبتمبر وحتي يوم 30 سبتمبر 2022 من الشهر الجاري.

عروض اليوم الوطني 92 عيادات

عروض اليوم الوطني 92 توفر عيادات الدكتور متعب الشعيبي عروض رائعة حيث يوفر عمليات تصحيح النظر بسعر 2992 ريال والسعر هذا يشمل 300 ريال قيمة الفحوصات و 3 زيارات للمراجعة بشكل مجاني وهدية قيمة مع نظارة شمسية هدية.

أقوي عروض اليوم الوطني 92 عروض عيادات لؤلؤة العاج بالرياض توفر خصم علي كشف + سونار ب بسعر 92 ريال فقط وعروض رائعة علي متابعة حمل 9 أشهر بسعر 1592 ريال ومتابعة لمدة 6 أشهر بسعر 1192 ريال ومتابعة لمدة 3 أشهر بسعر 792 ريال.

كانت هذه أبرز وافضل عروض اليوم الوطني 92 مختبرات لعام 1444 ويمكنك الاستفادة من جميع هذة العروض من خلال الذهاب الي الفروع الخاصة بالعيادات والمختبرات المتواجدة في الصور.