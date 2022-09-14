نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات أفضل التخفيضات علي التلفزيونات في السوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات واحدة من اكثر العروض التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الفترة الحالية للحصول علي تخفيضات قوية علي شاشات التلفزيون بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي 92 الذي يعد من أهم وافضل أيام العام التي ينتظرها كل مواطن للاحتفال بها فهو يوم عظيم بالنسبة للملكة العربية السعودية لذلك توفر به الشركات والمطاعم والأسواق عروض وتخفيضات قوية تتخطي الـ 50% بمناسبة هذا اليوم وفي هذا الموضوع نقدم لكم عروض اليوم الوطني السعودي 92 علي التلفزيونات.

عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات

توفر شركة امازون عروض وخصومات قوية علي التلفزيونات بمختلف أنواعها وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل عروض امازون علي التلفزيونات:

توفر شركة امازون تلفزيون سوني 75 بوصة موديل 2021 بخصم 25% من سعرها الاساسي وتتوفر بسعر 5499 ريال.

عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات تحتوي علي تلفزيون ال جي 83 بوصة اوليد 4 كية سلسلة سي 1 موديل 2021 بسعر 17.999 ريال بخصم 45% من امازون.

اقوي عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات تحتوي علي تلفزيون سامسونج 58 بوصة من امازون بدقة الترا اتش دي 4 كية ذات تصميم نحيف ورائع بسعر 2899 ريال وبخصم 6% من سعرة الأصلي.

لمحبي شاشات تلفزيون تي سي ال تضم عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات تخفيضات كبري علي التلفزيون بنسبة 21% بحيث يمكنك شراء التلفزيون 55 بوصة بخاصية HDR بسعر 1899 ريال.

عروض اليوم الوطني شاشات 92

اقوي عروض اليوم الوطني 92 اجهزة كهربائية يحتوي علي تلفزيون ليد نيكاي الذكي 32 بوصة بدقة HD من امازون بسعر 449 ريال وبخصم 34% من سعرة.

اخترنا لكم موديل رائع ضمن عروض اليوم الوطني 92 علي التلفزيونات ومنها تلفزيون ذكي 4 مقاس 58 بوصة من شركة فيليبس بسعر 1900 ريال وبخصم 52%.

يمكنك الحصول علي تلفزيون سامسونج نيو QLED بدقة 4K مقاس 65 بوصة متوفر بسعر 8199 ريال في عروض اليوم الوطني 92 من امازون.

تلفزيون غلوريا من امبيكس 32 بوصة توفره امازون بنسبة خصم 13% ويمكنك شرائه بسعر 399 ريال.

كانت هذه ابرز عروض اليوم الوطني 92 تلفزيونات التي توفرها امازون السعودية في الوقت الحالي ويمكنك متابعة اخر العروض بشكل يومي والاطلاع علي عروض الالكترونيات والأجهزة الكهربائية من امازون بمناسبة اليوم الوطني السعودي.