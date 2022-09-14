نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر one piece تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 مُتـرجـم كـامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الاعلان عن الفصل الجديد من مانجا ون بيس بدا الكثير من محبي وعشاق المانجا بالبحث عن تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 الجديد، وذلك بعد التشويق والاثارة الكبيرة التي كانت في الفصل السابق من المانجا، وجدير بالذكر ان مانجا ون بيس هي واحدة من أشهر المنجات اليابانية ان لم تكن اشهرهم، والتي يتابعها الملايين من الناس في العالم، وذلك بسبب احداثها المشوقة المتتابعة التي يقدمها الكاتب، وقد حققت مانجا ون بيس نسبة نجاح كبيرة منذ ان تم اصدارها في عام 1997ميلادي وذلك بسبب حبكة احداثها وعبقرية الكاتب في ربط الاحداث، تابعونا نقدم لكم في الفقرات التالية احدث تسريبات مانجا ون بيس الفصل الجديد.

تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060

بعد ان تم عرض الفصل 1059 من مانجا ون بيس وشهد عشاق ومتابعي المانجا التشويق والحماس وخصوصا عند ظهور اللحية السوداء الذي اعطي اثارة كبيرة للفصل، بدأ الكثير من المتابعين في البحث عن تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 الجديد التي تم الاعلان عنها، ومن أبرز هذة التسريبات أن عنوان الفصل سيكون “حلم لوفي” حيث سيقوم لوفي قائد قراصنة قبعة القش بالكشف عن حلمه لطاقمه وسنري جميعا ردود أفعالهم، وسابو مازال في مكالمته مع دراغون، ويذكر سابو انه عند وجوده في مملكة لولوشيا يشاهد شخص جالس على العرش الفارغ، ومن ثم يظهر ايمو وهو يحمل خريطة موضوع فيها علامة اكس على مملكة لولوشيا “تشير الى محو مملكة لولوشيا”، وبعدها نري في سماء مملكة لولوشيا الغيوم السوداء تتجمع والاعاصير والبرق ومن ثم نري جسم ما يسقط على أرض مملكة لولوشيا يقوم بتدمير المملكة بالكامل، وبعدها في نهاية الفصل يلتقي طاقم قبعة القش بجويليري بمكافأة تصل الي 320 مليون بيري ونري ايضا محادثة ايمو ساما حيث اخيرا يظهر في الفصل 1060.

موعد نزول مانجا ون بيس 1060

تسريبات مانجا ون بيس الفصل 1060 لم توضح احداث الفلص كاملة لذلك ينتظر الكثير نزول الفصل، و تم الاعلان عن استمرار مانجا ون بيس هذا الاسبوع وعدم وجوداي توقف واما عن الموعد الرسمي لظهور الفصل فهو في 16 سبتمبر 2022، وأكد الكاتب ان الفصل القادمة ستكون في غاية الاثارة وان الاحداث ستكون مشوقة بشكل كبير، وهناك العديد من الاشارات الي اقتراب نهاية المانغا، ولمتابعة الفصول القادمة تابعونا من خلال هذا الموضوع نعلمكم بكل جديد.