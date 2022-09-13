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عمر شويل - جدة “هنا”.. تعرف على أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022.. وأرقام الاشتراك للسحب الجديد للحصول على 200.000 دولار بالتزامن مع اقتراب الموعد الخاص باجراء السحب الجديد المقبل والخاص بمسابقة الحلم، وذلك للحصول على الجائزة الكبرى التي يحصل عليها سعيد الحظ في السحب والتي تصل الى جائزة نصف مليون دولار أمريكي مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي، فنجد ان هناك اهتمام كبير من قبل الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية لكي يتم التعرف على كيفية الاشتراك في السحب الجديد للحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور اسم الفائز بجائزة الحلم 2022، والتعرف على كيفية الاشتراك في السحب الجديد.

اسم الفائزين في مسابقة الحلم 2022

وقد شهدت الأيام الأخيرة الإعلان رسميا من جانب الإعلامي مصطفى الاغا عن اسم الفائز بجائزة الربع مليون دولار أمريكي الخاصة بشراء منزل، فنجد انه قد وصل عدد الأشخاص الفائزين في مسابقة الحلم 2022 إلى حوالي 27 فائز بجوائز مختلفة، وذلك بداية من 1000 ريال حتى ربع مليون دولار أمريكي، أما عن أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى فجاءت تتمثل فيما يلي.

الفائز حامد أحمد اللحياني من السعودية الحلم (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج) بجائزة 150,000 دولار أمريكي.

بالاضافة الى الفائز عيسى بن عايل بن راشد الفارسي من عُمان الحلم (تأمين مستقبل أولاده – علاج) بجائزة 150,000 دولار.

وكذلك بالاضافة الى عبدالله عثمان الحاج من السعودية الحلم شراء بيت بالخرطوم بقيمة 250,000 دولار.

الاشتراك في مسابقة الحلم السحب الجديد 2022/2023

وقد تم تفعيل الارقام المحددة للاشتراك في مسابقة الحلم من قبل كافة المتابعين، وذلك بشرط ان يتم استيفاء طلبات الاشتراك الأساسية من الاشتراك عبر وسيلة الاشتراك الأساسية، ثم الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة، حيث يتم الاشتراك من خلال ارسال رسالة نصية الى الرقم المرادف للدولة الخاصة بالمشترك، ومن ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

ويمكن ان يتم الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لجميع المتابعين من مختلف الدول عن طريق الارقام التالية.