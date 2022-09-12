نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للسيارات الجديدة وتأجير وصيانة السيارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على عروض اليوم الوطني 92 للسيارات في المملكة السعودية، إذ تبادر أغلب متاجر السعودية والوكلاء المعتمدين للأشهر العلامات التجارية بعالم السيارات بعمل تخفيضا وخصومات على أسعار السيارات الجديدة، بينما تضم العروض كذلك أفضل معارض لتأجير السيارات في حالة الرغبة بطلب سيارة للتنقل داخل حدود المملكة، وذلك إلى جانب عروض صيانة السيارات في اليوم الوطني السعودي، ولكل من يرغب بالاستفادة بالعروض إليك كافة التفاصيل حول موعد بدء وانتهاء العروض، بالإضافة إلى نسبة الخصم وكذلك تفاصيل الأسعار فيما يلي.

عروض اليوم الوطني 92 لتأجير السيارات

إذا كنت تبحث عن أفضل فرص تأجير السيارات في موسم فعاليات العيد الوطني بالمملكة السعودية، فتقدم لك شركة حسين لتأجير السيارات خصم خاص 40% على سعر التأجير، بالإضافة إلى إمكانية تسليم المستأجر للسيارة بين مناطق السعودية المختلفة، كما تقدم بعض أماكن تنظيف السيارات وغسيلها أفضل العروض والخصومات على أسعار غسل السيارات من سوفت اند جلوس، بمناسبة حلول اليوم الوطني يوم توحد المملكة لتصبح المملكة العربية السعودية.

تخفيضات اليوم الوطني لشراء سيارات

أطلقت شركة هوندا للسيارات مبادرة عروض العيد القومي للملكة، وذلك مع توفير مبلغ كبير بنظام الكاش باك، فهي قد أعلنت عن سعر هوندا بايلوت EXL 2022 بسعر خاص 151700 ويمكنك استرجاع بسعر 9200 ريال سعودي، كما تقدم فحص مجاني وعملية صيانة شاملة للمستخدمين وبخصومات وتخفيضات تصل حتى 40% على تغيير قطع الغيار في حالة الحاجة لذلك، وكذلك تقدم شركة هوندا أفضل سياراتها بسعر مغري المخصص لفئاتها الثلاثة، منهم أكورد سبورت بسعر 128700 ريال، أكورد EXL بسعر 115700، وكذلك أكورد EX بسعر 110700 ريال سعودي، واحصل على كاش باك تصل قيمته حتى 9200 ريال سعودي.

جمعنا لكم أفضل تخفيضات اليوم الوطني للسيارات الجديدة والمستعملة وكذلك السيارات المستأجرة، بالإضافة إلى أفضل تخفيضات وخصومات صيانة السيارات والعناية بها من غسل وتنظيف، وننقل لكم كل ما هو جديد في فعاليات العيد الوطني السعودية الثاني والتسعين، وأوفر الفرص لشراء منتجاتكم المفضلة واحتياجاتكم بأرخص الأسعار، فتابعونا عبر موقعنا هذا، حيث نستعرض تغطية كاملة حول جميع متاجر السعودية وأفضل الفرص في كافة المجالات.