نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وسعر ايفون ١٤ برو ماكس من اكسترا السعودية بالتقسيط وهدايا قيمة للحجز المسبق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم أن يحجز هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بالتقسيط من خلال اكسترا السعودية يوم ١٦ سبتمبر القادم، وسوف يتضمن الحجز المسبق هدايا قيمة تبلغ قيمتها ٥٤٩ ريال سعودي، ويعتبر عملاق شركة آبل الأمريكية الجديدة أقوى جوال يتم طرحه بالأسواق العالمية والعربية، ويأتي جوال iPhone 14 Pro Max بمعالج قوي من نوع A16 Bionic، كما يدعم الهاتف تشغيل عدد ٢ شريحة اتصال في نفس الوقت، ويحتوي على أقوى كاميرات تعطينا صور وفيديوهات غاية في الدقة ووضوح الصورة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١٤ برو ماكس من اكسترا السعودية وقيمة القسط الشهري ومواصفات الجوال الرائعة.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس بالتقسيط من اكسترا السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 14 Pro Max بالتقسيط من خلال اكسترا السعودية وهو كما يأتي:-

سعر الجوال ٧٦٩٩ ريال سعودي، كما يتضمن السعر ضريبة القيمة المضافة.

سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ١ تيرا بايت، كما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية ٦ جيجا بايت.

قيمة القسط الشهري ٣٦٨ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهراً.

يتضمن الجوال عدد ٢ هديه قيمة تبلغ قيمتهم المادية ٥٤٩ ريال سعودي.

يتوفر التوصيل المجاني إلى المنزل.

سوف يتوفر الجوال من يوم ١٦ سبتمبر القادم في تمام الساعة ٨ مساءً.

مواصفات iPhone 14 Pro Max

سوف نقدم لكم مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس عملاق شركة آبل الأمريكية الجديد وهى كما يلي:-

الموبايل يدعم تركيب ٢ شريحة اتصال الأولى يطلق عليها اسم نانو SIM، أما الثانية فيطلق عليها اسم eSIM وهى شريحة إلكترونية. يقاوم الجوال الغبار، كما يعمل على مقاومة الماء حتى ستة أمتار تحت الماء وذلك بمعيار IP68. يدعم أحدث شبكات الاتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس 5G، كما يدعم شبكة الـ 4G والـ 3G، والـ 2G. يأتي بأقوى معالج في العالم وهو من شركة آبل ويطلق عليه اسم A16 Bionic ويعمل بتكنولوجيا 4 نانو. يحتوي على معالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core graphics، وهو معالج قوي من شركة آبل. يأتي بميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الجوال. يدعم الجوال تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية، كما يدعم نظم الملاحة المختلفة.

مواصفات شاشة ايفون ١٤ برو ماكس

يأتي جوال iPhone 14 Pro Max بشاشة كبيرة وتحتوي على مواصفات غاية في الدقة وهى كما يأتي:-