نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 مستلزمات المنزل والأثاث بأوفر الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتع بأسعار مخفضة للأثاث حتى 75% في عروض اليوم الوطني 92 المتاحة في المتاجر، وتسوق الأن مستلزمات المنزل لشراء منتجين بسعر المنتج الواحد، وهذه الخصومات سارية لفترة محدودة خلال شهر سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي، لذا لا تفوتوا فرصة اقتناء الأثاث المنزلي والديكورات والأدوات المنزلية بأقوى التخفيضات، بالإضافة إلى توافر فترة ضمان على منتجات محددة بدايةً من 3 سنوات وحتى ضمان 10 سنوات.

عروض اليوم الوطني 92 مستلزمات المنزل والأثاث

الخصومات في متجر باك كير تتراوح بين 50% وحتى 75% على جميع المنتجات، فتتوافر عروض اليوم الوطني 92 سواء كان فالمتجر أو على الموقع الإلكتروني، ومن بينها نجد أسعار رائعة لمستلزمات المنزل ومنها المراتب، وتتوافر بأسعار تبدأ من 320 ريال، ومنها مرتبة كادي وهى تحتوي على طبقات من الفوم والسوفت فوم، كما تتوافر أنواع أخرى من المراتب، وبالنسبة إلى الأثاث فيمكنك شراء سرير بسعر 796 ريال، مع إمكانية اختيار لون السرير، وأيضًا الاختيار بين استخدام الجلد أو القماش للسرير، كما يوجد عروض رائعة على كرسي الاسترخاء المزود بحشوة ناعمة ومسند للذراعين، بالإضافة إلى إمكانية تعديل الكرسي بين 3 وضعيات للوصول إلى وضعية الجلوس الأكثر راحة.

كرسي استرخاء بسعر 737 ريال سعودي بدلًا من 2106 ريال سعودي

أريكة تخزين بسعر 956 ريال سعودي بدلًا من 2125 ريال سعودي.

مرتبة كادي بسعر 320.79 ريال سعودي بدلًا من 916 ريال سعودي.

مرتبة ارجوان بسعر 728 ريال سعودي بدلًا من 1820 ريال سعودي.

تخفيضات اليوم الوطني 92 في السعودية

نأتي لكم بأقوى عروض ايدي هوم على مستلزمات وديكورات المنزل، وجميع المنتجات متاح شراء قطعتين منها بسعر القطعة الواحدة، ومنها المصابيح التي توضع على الطاولات بأشكال وتصميمات مذهلة، تجعلها تزيد من جمال ديكور الغرفة، وننتقل إلى أدزات المطبخ، وهى تتوافر مع أشكال رائعة سواء تم وضعها في ركن القهوة أو في المطبخ، وفي كلتا الحالتين فالأشكال المتاحة أكثر من رائعة، ومنها أكواب المشروبات الساخنة وأيضًا أطقم تقديم الحلويات، وإليكم تخفيضات اليوم الوطني.

2 طقم حلويات 7 قطع، بسعر 139 ريال سعودي.

مزهرية مقاس 12x12x20.3 سم، بسعر 35 ريال سعودي.

مصباح طاولة سيراميك بسعر 109 ريال سعودي.

كانت هذه أجدد عروض اليوم الوطني 92 في متاجر السعودية المخصصة للأثاث والأدوات المنزلية، ولمعرفة كافة تخفيضات المتاجر والفنادق والمطاعم تابعونا.