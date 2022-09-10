نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط جرير على أبل أيفون 13 برو ماكس‎‎ بأقل من 400 ريال على 36 أشهر (اقوي عروض الصيف) في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم آخر عروض التقسيط من مكتبة جرير على هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس‎‎، حيث يعتبر هاتف أيفون 13 هو من آخر الهواتف المقدمة من شركة “أبل” الأميركية بالرغم من تصميم هاتف أيفون 14 والذي لم يتم نزوله في الأسواق بشكل رسمي حتى الآن فيعتبر هاتف أيفون 13 هو آخر هواتف أبل التي تم تقديمها في جميع أسواق الهواتف المحلية والعالمية، وكشفت مكتبة جرير عن عرض تقسيط على سعر الهاتف بفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات كاملة.

تقسيط جرير على أبل أيفون 13 برو ماكس‎‎

لون هاتف أيفون 13 برو ماكس المقدم عليه عرض التقسيط هو الأزرق سيريا ويدعم شبكة اتصال الجيل الخامس وحجم ذاكرته الداخلية يبلغ حجمها وسعتها حوالي 1 تيرا بايت، عرض التقسيط مستمر بفترة سداد تبلغ 36 شهر أي ثلاث سنوات بقسط شهري قيمته تبلغ 324 ريال سعودي وبضمان يبلغ حوالي سنتين (24 شهر) وسعر الهاتف الكلي يبلغ 6.999 ريال سعودي بدلًا من سعر 7.699 ريال سعودي.

أبرز مميزات هاتف أيفون 13 برو ماكس