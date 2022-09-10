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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط جرير على أبل أيفون 13 برو ماكس بأقل من 400 ريال على 36 أشهر (اقوي عروض الصيف) في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليكم آخر عروض التقسيط من مكتبة جرير على هاتف أبل أيفون 13 برو ماكس، حيث يعتبر هاتف أيفون 13 هو من آخر الهواتف المقدمة من شركة “أبل” الأميركية بالرغم من تصميم هاتف أيفون 14 والذي لم يتم نزوله في الأسواق بشكل رسمي حتى الآن فيعتبر هاتف أيفون 13 هو آخر هواتف أبل التي تم تقديمها في جميع أسواق الهواتف المحلية والعالمية، وكشفت مكتبة جرير عن عرض تقسيط على سعر الهاتف بفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات كاملة.
تقسيط جرير على أبل أيفون 13 برو ماكس
لون هاتف أيفون 13 برو ماكس المقدم عليه عرض التقسيط هو الأزرق سيريا ويدعم شبكة اتصال الجيل الخامس وحجم ذاكرته الداخلية يبلغ حجمها وسعتها حوالي 1 تيرا بايت، عرض التقسيط مستمر بفترة سداد تبلغ 36 شهر أي ثلاث سنوات بقسط شهري قيمته تبلغ 324 ريال سعودي وبضمان يبلغ حوالي سنتين (24 شهر) وسعر الهاتف الكلي يبلغ 6.999 ريال سعودي بدلًا من سعر 7.699 ريال سعودي.
أبرز مميزات هاتف أيفون 13 برو ماكس
- مساحة تخزين الهاتف تتميز بأنها أكبر مساحة تخزين حول العالم.
- التصميم الخارجي للهاتف يتميز بأنه أنيف وسمك الهاتف رفيع ونال إعجاب الكثير من المستخدمين.
- شاشة الهاتف من نوع OLED والتي تتميز بأنها تدعم أحدث تردد عالميًا.
- بالنسبة إلى كاميرا الهاتف الخلفية تتميز بأنها كاميرا رباعية وشحن الهاتف يتم بشكل سريع ويتم شحنه لاسلكيًا.
- تصوير الفيديوهات للهاتف تعمل بدقة تبلغ 4K من خلال كاميرا الهاتف الأمامية والخلفية.
- الهاتف مزود بطبقة حماية متطورة وتتميز بوجود معالج ونظام تشغيل تم تصنفيهما بأنهما الأقوى في العالم.
- الخامات المصنوع منها الهاتف متطورة ومتينة ومصنوعة من الزجاج القوي ومن مادة الاستانلس استيل.
- يدعم الهاتف خاصية NFC وهو هاتف مقاوم للمياه والأتربة ويمكنه السقوط حتى عمق يصل إلى 6 متر.
- يدعم الهاتف جيلي شبكات الاتصالات الرابع والخامس فقط.
- قد يجد البعض سعره مبالغ فيه وأن هذا عيب ولكن هاتف بهذا الحجم وهذه المميزات مستحق للسعر المقدم به.
- يتوفر من الهاتف الكثير من الألوان الهادئة التي تعجب الكثير من المستخدمين.
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