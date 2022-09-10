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عمر شويل - جدة كيف اتواصل مع الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي كان لها العديد من الألقاب والتي من أهمها واشهرها لقب أم الإمارات التي حصلت علية في يوم المرأة العالمي في 2005 لما قامت بتقديمه من عمل جليل خاصة لكبار السن والنساء والمرضي واللاجئات، كما قامت بتقديم أعمال التيسير للزواج من المقبلين على الزواج، وقامت بالعمل الجليل من خلال المؤسسة الإنسانية التي قامت بإنشائها والتي تعمل بالتعاون مع هيئات ووزارات الدولة الرسمية، والتي يكون من ضمن الوزارات المساعدة وزارة تنمية المجتمع.

رؤية الشيخة فاطمة بنت مبارك

أهمية الاستثمار في بناء الإنسان، من الرجال أو النساء.

الاستثمار بالإنسان يحقق المزيد من الاستقرار للبلاد والمجتمعات.

تكون المرأة أحد ركائز المجتمع والاهتمام بها من الأهمية البيرة لبناء الاسرة والمجتمع.

يجب الربط بين أصول الماضي ومقتضيات العصر الحاضر.

تقديم المساعدة والبر بالآخرين من أسس التنمية الإنسانية في الإسلام.

المشاركة في تنمية المجتمع من الرسائل السامية والواجبات الوطنية.

[كيف اتواصل مع الشيخة فاطمة] المشروعات الإنسانية لمؤسسة أم الإمارات HHsfBmawards.AE

وجدير بالذكر أن الشيخة فاطمة هي زوجة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهي من ابناء أحد القبائل البدوية بالإمارات، وهي أم لثمانية أبناء وقد كرست حياتها من رحيل الشيخ حاكم الإمارات للعمل الإنساني بتقديم المساعدة للمحتاجين من الضعاف وخاصة النساء والشيوخ واللاجئات، وتقديم المشروعات التنموية التي تسعد على الرفع بمستوى النساء وتزويج المقبلين على الزواج.

إنجازات مؤسسة الشيخة أم الإمارات على مدى تاريحها

في عام 1975م، قامت الشيخة فاطمة بتأسيس الاتحاد النسائي العام.

في عام 1975م، قدمت الشيخة فاطمة العديد من المبادرات، بهدف دعم المرأة في المجتمع الإماراتي، والتقليل من نسبة الأمية بين نساء الإمارات.

عام 1978م، أسست مركز تابع للاتحاد النسائي العام، خاص بتقديم الصناعات اليدوية والبيئية.

وفي 1987م، وفرت الشيخة فاطمة شاطئ خاص بالنساء فقط تابع للاتحاد النسائي العام.

عام 1988م، حصلت على منصب رئيسة دار زايد للرعاية الشاملة.

1991م أصبحت رئيسة مكتب الشيخة فاطمة الخاص بشئون نساء الإمارات وبعض الخدمات الاجتماعية.

1994م، حصلت على منصب رئيسة لجنة تنسيق العمل النسائي على مستوى كلا من منطقتي الخليج والجزيرة العربية.

في عام 1995م، حصلت الشيخة فاطمة بنت مبارك على منصب رئيسة نادي أبو ظبي للسيدات.

2000م، أنشأت الشيخة فاطمة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، صندوق المرأة اللاجئة.

وعام 2000م أيضًا، قامت الشيخة فاطمة بافتتاح مركز ثقافي اجتماعي تابع للاتحاد النسائي العام في أبو ظبي.

وفي عام 2003م، واصلت الشيخة فاطمة إنجازاتها وعطاءاتها للمجتمع؛ حيث قامت بتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وفي نفس العام 2003م، أصبحت الشيخة فاطمة أحد أعضاء تأسيس منظمة المرأة العربية.

وفي عامي 2006- 2008م، قامت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، بتقديم برنامج من أجل دعم البرلمانيات في المجتمع الإماراتي.

وفي عام 2008م، أعلنت إطلاق استراتيجية إعلامية خاصة بالمرأة العربية، خلال المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية المنعقد في أبو ظبي.

ما هي المشروعات التي تساهم فيها مؤسسة الشيخة

تقوم الشخة بإطلاق المشروعات الصغيرة لمساعدة النساء على العمل وكسب الرزق.

يتم تزويج الشباب المقبلين على الزواج والتيسير عليهم.

تقوم بتقديم المساعدات العلاجية، بالاتفاق مع الهلال الأحمر الإماراتي، لغير القادرين.

تسعد الشيخة كبار السن على الحياة حياة كريمة.

” إنني على يقين بأن المرأة العربية في دولتنا الناهضة تعي أهمية المحافظة على عاداتنا الأصيلة المستنبطة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، فهي أساس تقدم الأسرة، التي هي أساس تقدم المجتمع”.

ما هي مواعيد عمل مكتب الشيخة على مدار الأسبوع

في أيام الاثنين وحتى الخميس: من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

في يوم الجمعة يعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

يمكن التعرف على الفعاليات التي يتم إطلاقها ومواعيد التواصل مع المؤسسة عبر منصة تويتر الخاصة بالشيخة.

كيف أتواصل مع الشيخة فاطمة لطلب المساعدات

تتيح الشيخة المؤسسة الإنسانية لفاطمة بنت مبارك التي يتم من خلالها الإعلان عن المساعدات المقدمة للفئات التي يتم شمولها بالمساعدات الإنسانية.

التي يتم من خلالها الإعلان عن المساعدات المقدمة للفئات التي يتم شمولها بالمساعدات الإنسانية. كما تتيح رقم المكتب الخاص بها للتواصل المباشر 0507023759.

كيف اتواصل مع الشيخة فاطمة (عبر رقم المؤسسة)

يتم الحصول على مساعدة الشيخة من خلال ترك رسالة نصية على رقم المكتب فيها رسالة بالطلب وفيه جميع بيانات صاحب الطلب ورقم الهاتف النقال الذي يكون من خلاله وصول الموظفين إليه، ويتم التثبت من صاحب الطلب والتأكد من البيانات ثم يتم التواصل معه في الأيام الباقية من الأسبوع، على ان يكون الوقت الأقصى لدراسة الطلب أسبوعين من يوم نقدي الطلب.