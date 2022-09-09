نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هدايا 1,822 ريال.. عروض اليوم الوطني السعودي 92 على جوالات مكتبة جرير لأجهزة أيفون وسامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتفع معدلات البحث عن أحدث عروض اليوم الوطني السعودي 2022 على الجوالات من مكتبة جرير يوما بعد يوم في المملكة العربية السعودية تزامنا مع اقتراب موعد احتفالات اليوم الوطني السعودي 2022 ذكرى توحيد المملكة في الثالث عشر من شهر سبتمبر 1930 على يد الملك عبد العزيز آل سعود، حيث تحول جميع مؤسسات البلاد الحكومية والخاصة إلى سباق في إسعاد المواطنين والمقيمين من خلال إقامة الاحتفالات وتقديم عروض اليوم الوطني السعودي 2022 على جميع المنتجات من جوالات وتذاكر طيران والمنتجات الغذائية والأدوات والأجهزة المنزلية مرورا بتخفيضات مراكز التجميل والعيادات الطبية وصولا إلا تذاكر الطيران وحجز الفنادق والمطاعم فضلا عن احتفالات هيئة الترفيه السعودية في جميع أنحاء البلاد.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 جوالات جرير

أعلنت مكتبة جرير مشاركتها في عروض اليوم الوطني السعودي 92 على الجولات من خلال تقديم خدمة التقسيط المباشر بسعر الكاش بدون فوائد على الجوالات والأجهزة الإلكترونية والشاشات بدون كفيل أو دفعة أولى على أن تمتد فترة دفع الأقساط على 12 شهرًا.

عروض مكتبة جرير اليوم الوطني 92

تقدم مكتبة جرير خصم كبير على جوال أبل‎‎ ‎‎ أيفون 13 برو ماكس‎‎ سعة تخزينية 256 جيجابايت، والذي يتوفر بألوان عدة ويدعم تشغيل شريحتي اتصال ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 2022 ببسعر 4,999 ريال سعودي، بدلاً من 5,699 ريال سعودي.

كما خفضت سعر جوال أيفون 13 برو ماكس‎‎ من 6,699 ريال سعودي، إلى بسعر 6,199 ريال سعودي، للفئة التي تبلغ سعتها التخزينية 512‎ جيجابايت، ويتوافر بألوان عدة وداعم لشريحتي اتصال.

عروض اليوم الوطني السعودي 2022 جوالات جرير

هدايا بقيمة 1,000 ريال سعودي في حالة شراء جوال أيفون 11‎‎ بسعة تخزينية ‎64‎ جيجابايت، متوفر بعدة ألوان، بتخفيض سعر إلى مبلغ 1,999 ريال سعودي، بعد أن كان سعره 2,999 ريال سعودي.

كما يقدم هدايا بقيمة ألف ريال مع شراء أيفون 11 بسعة تخزين 128 جيجابايت، يدعم شريحتان، متوفر بعدة ألوان، بسعر 2,299 ريال سعودي، بدلاً من 3,299 ريال سعودي.

تمنح مكتبة جرير هدايا بقيمة 1099 ريال سعودي ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 92 عند شراء جوال سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فولد 3‎‎، برام 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، متوفر بعدة ألوان، بتخفيض إلى 6,199 ريال سعودي، بدلاً من6,799 ريال سعودي.

وبقيمة هدايا 1,822 ريال سعودي، تقدم جرير عرض على جوال هواوي‎‎ ‎P50‎‎”، بسعة تخزين 256 جيجابايت، رام 8 جيجابايت، متوفر بألوان متعددة، بسعر 2,999 ريال سعودي، ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 2022.