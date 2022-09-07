نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات شركة تأمين العربية التعاونية – المستشفيات التي يشملها التأمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تأمين العربية التعاونية هي من الشركات الأولى في هذا المجال تقدم لك العديد من المزايا وخدمات التأمين على المركبات، وتشمل مميزاتها التأمينات العائلي والعديد من المستشفيات في جميع أرجاء المملكة، فهي متميزة بين كافة الشركات الأخرى لتقديمها الكثير من التسهيلات لتفعيل الوثيقة التأمينية وأيضًا للتواصل مع ممثليها بعدة طرق متنوعة.

شركة تأمين العربية التعاونية

توفر لك الشركة خدمات التأمين على المركبات وتشمل ما يلي:

ميزة التأمين الشامل بقيمة المركبة المؤمن عليها، وأيضًا تحمل المسؤولية تجاه الطرف الثالث.

يغطي التأمين الكوارث الطبيعية جميعها باستثناء العواصف الرملية.

تلتزم الشركة بالتعويض الحوادث التي قامت بها المركبة للغير خلال فترة التأمين بمبلغ يصل إلى ١٠ مليون ريال.

مميزات شركة العربية التعاونية للتأمين العائلي

تغطية بعض الخدمات العلاجية للعيادات الخارجية.

تتكفل بمصاريف الكشف والعلاج لدى أفضل العيادات والمراكز الطبية.

تأمين مصاريف الحمل والولادة لدى أفضل المستشفيات.

تشمل المميزات والخدمات جميع أفراد العائلة لتغطية شاملة تصل إلى ٢٥٠ ألف ريال.

المستشفيات التي يشملها التأمين العربية التعاونية

يشمل التأمين أكبر المستشفيات في جميع أنحاء المملكة، وهي كالآتي:

مستشفى السعودي الألماني في الرياض.

يشمل مستشفى الأهلي السعودي في مكة.

الزهراء الخاصة بالمدينة.

مركز الروضة العام بالدمام.

ماهي التعاونية للتأمين؟

هي شركة مساهمة سعودية ذات سجل تجاري تأسست عام ١٩٨٦م، وتخصصت في تقديم خدمات التأمين، وتحرص على تقديم أفضل تأمينات المركبات والأفراد، والممتلكات، وأيضًا التأمينات الطبية وغيرها من التأمينات الشاملة بتعويضات مرتفعة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

كيف أُفعل بطاقة التأمين التعاونية؟

لكي تتمكن من تفعيل البطاقة لجميع أفراد العائلة لابد من تفعيل بطاقة المستفيد الأصلي أولًا، عن طريق إرسال رقم العضوية الخاص بالمؤمن عليه وأيضًا رقم بطاقة التأمين على رقم (966 501492222) وسوف يتم تفعيل البطاقة لكافة المشتركين تلقائيًا.

كيفية التواصل مع شركة العربية التعاونية للتأمين؟

بالدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة من متصفح الويب وبدء الدردشة المباشرة مع خدمة العملاء.

الحضور لمقر الشركة بمدينة الرياض، أو أقرب فرع قريب.

التواصل على رقم الفاكس 96611481661+.

التواصل على رقم الواتس اب المباشر 966920019990+.

شركة تأمين العربية الأفضل من بين الجميع، فهي تقدم لك تغطية تأمينية بحد أقصى عشرة مليون ريال، والعديد من المميزات لخدمات التأمين لكلًا من للمركبات، والعائلي والطبي أيضًا.