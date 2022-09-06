رسمياً إلغاء نظام الكفيل في الإمارات والبديل تأشيرات محدثة مميزة 100%

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عمر شويل - جدة إلغاء نظام الكفيل في الإمارات والبديل تأشيرات محدثة القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وكشفت الهيئة أن البدء في تنفيذ القرار سيكون في أول شهر أكتوبر 2022، وفقاً إلي تصريحات مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي والذي كشف عن اعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم الجديد.

إلغاء نظام الكفيل في الإمارات والبديل تأشيرات محدثة

أعلنت السلطات الإماراتية يوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 أيقاف العمل بنظام الكفيل كليا، حيث كان نظام العمل في الإمارات يعتمد على العلاقة التعاقدية بين رب العمل والعامل، وكشف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مع إلغاء نظام الكفيل يتم الاستفادة من التالي:



مرونة كبيرة في تلقي الخدمات.

الحصول على التأشيرات في زمن قياسي.

زيادة مدة بقاء الأجنبي في الإمارات.

في الوقت التي كشفت فيه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس أن إلغاء هذا النظام يزيد من فرص استثمار رجال الأعمال والمستثمرين، كما يعمل النظام على إبقاء الزائرين والباحثين عن عمل في الإمارات.

كشفت الهيئة الاتحادية أنه أصبح على الجميع الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة وذلك من خلال التوجه إلي رابط موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو عن طريق مراكز سعادة المنتشرة في جميع مدن ومحافظات الإمارات، ونذكركم برسوم تجدد الإقامة في الأمارات.

منظومة التأشيرات المحدثة بعد إلغاء نظام الكفيل

تعمل المنظومة الجديدة في التأشيرات بداية من اليوم الثالث من شهر أكتوبر 2022، توفر مزايا وتسهيلات كبيرة ومتنوعة توفر حاجة وطموحات المواطنين والمقيمين وكذلك المستثمرين والراغبين في العيش في الإمارات لفترات طويلة من الزمن، يعكس النظام الجديد في الإمارات مراعاة البعد الإنساني وزيادة النمو الاقتصادي عبر جلب رؤوس الأموال في العالم.

كما يتوقع أن تقدم المنظومة الجديدة المحدثة في التأشيرات نقل كبيرة في معدل دخول الأجانب في الفترة المقبلة، فضلا عن أن جواز السفر الإماراتي يتماشى مع توجيهات الحكومة الذكية والقيادة الحكيمة، كونه يقدم دعم أضافي إلي الدولة، في مجال تعزيز الهوية الوطنية وتقديم الخدمات، ونذكركم برابط تجديد الهوية في الإمارات.

وصلنا لختام شرح رسمياً إلغاء نظام الكفيل في الإمارات والبديل تأشيرات محدثة.