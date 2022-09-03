شوف اقوي عروض العثيم الاثنين 5 سبتمبر 2022 مهرجان الطازج خصم 50%

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عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم الاثنين حيث تعد من اقوي العروض المميزة التي ينتظرها كافه المواطنين في جميع المناطق والمدن في المملكة العربية السعودية كي يستفيدوا من الخصومات المميزة التي تقدمها أسواق عبد لله العثيم في كل أسبوع حيث تحتوي علي أجود أنواع المواد الغذائية حيث تحتوي عروض العثيم الاثنين علي كافه الخضروات والفواكه والعديد من المنتجات الغذائية الأخري التي تجدونها ضمن هذا المقال.

عروض العثيم الاثنين

تعد أسواق العثيم واحده من اكبر مقدمي العروض في المملكة العربية السعودية حيث تأتي في المرتبة الثانية حيث هناك إقبال كبير للغايه دائما من المواطنين في مختلف الافرع للاستفادة من المنتجات التي تقدمها والتي تستمر حتي نفاذ الكميه وانتهاء العرض الذي يستمر لمده يوم واحد فقط لذالك سارعوا في الاستفادة من هذا العرض الذي يستمر لمده 24 ساعه فقط.

مجله عروض العثيم الاثنين

تتضمن عروض العثيم كافه السلع الغذائية التي يحتاج إليها كافه أفراد الآسرة من فواكه كالموز والبرتقال والكمثري وأيضا الخضار بجميع أنواعه حيث تحتوي عروض عبد لله العثيم علي البازلاء والخيار والبطاطس وأيضا المشروبات الباردة والساخنة وأيضا الحلويات والمكسرات والعديد من السلع الأخرى التي سوف نعرضها لحضراتكم من خلال مجله عروض العثيم من خلال موقع ثقفني.

تحتوي عروض عبد لله العثيم علي العنب الأمر كبير الحجم بسعر مميز للغايه حيث تقدمه بسعر 9.75 ريال سعودي فقط والبصل الأبيض بسعر 4.95 ريال سعودي والبرتقال أبو صره بسعر 5.75 ريال سعودي فقط والليمون الفيتنامي بسعر 6.95 ريال سعودي فقط كما تتضمن أيضا جميع أنواع الأجهزة المنزلية حيث تقدم الغلاية الكهربائية بسعر 48 ريال سعودي فقط ولحم تيس طازج بالعظم بسعر 54.95 ريال سعودي فقط.

كما تحتوي علي جميع أنواع اللحوم الطازجة حيث تقدم في كافه متاجر وأسواق وسوبر ماركت العثيم لحم خروف بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي وعصاره الفواكه مولينكس بسعر 195 ريال سعودي فقط والخبازه السيف الكهربائيه بسعر 129 ريال سعودي فقط وكافه أنواع العصير الطازج المراعي والبسبوسه بالسمن الطبيعي بسعر 22.95 ريال سعودي فقط وكريمه دانا للطبخ 1 لتر وكيكه الغابة السوداء صغير وزبده غير مملحه.