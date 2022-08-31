نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي ترميها.. طريقة ازالة بقع الزيت من الملابس بمكون ميخطرش علي بالك هترجع كأن لسة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة ازالة بقع الزيت من الملابس، الكثير من الأشخاص يتعرضون إلى اتساخ ملابسهم ببقع الزيت أو الحبر، حيث أنه يتساقط الزيت على الملابس عند تناول الطعام وعدم الإنتباه، وكذلك الحبر عند استخدام الأقلام وتركها مفتوحة وتساقطها على الملابس، تسبب ظهور بقع الحبر على الملابس، ويعد بقع الزيت والحبر من أصعب البقع التي تتساقط على الملابس، وتنزعج الأمهات عند ملاحظتها هذه البقع، لأنه لا يمكن لمسحوق الملابس العادية تنظيف هذا النوع من البقع، لذلك تبحث الأمهات عن خلطة قوية تساهم في تنظيف هذه البقع صعبة الإزالة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة بقع الزيت و الحبر من الملابس بمكونات بسيطة.

ازالة بقع الزيت من الملابس

هناك الكثير من الأدوات التي يمكن من خلالها التخلص من بقع الحبر والزيت، حيث تلتصق بقع الزيت في الملابس وتترك علامات لا يمكن من خلالها ارتداء الملابس مرة أخرى، كما لا يمكن تنظيفها باستخدام مسحوق الغسيل العادي، وتحتاج إلى مكونات قوية تساهم في إزالة هذه البقع، لذا يمكن عمل وصفة إزالة بقع الزيت والحبر من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من النشا.

1 ملعقة من الخل كبيرة.

حليب ملعقة كبيرة.

طريقة ازالة بقع الزيت من الملابس

بيكربونات الصوديوم تساهم في إزالة الخلايا الملتصقة بالملابس، كما يساهم الخل والحليب في إزالة هذه البقع، وخاصة بقع الزيت والحبر لأنهم يعتبران من أصعب البقع، ويمكن استخدام هذه الوصفة السحرية في التخلص من البقع المستعصية بشكل سريع من خلال اتباعك الخطوات الآتية.