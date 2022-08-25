انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكسكسي بقرع العسل.. هتحلي بعد الأكل بطعم جديد هيبهر ولادك وجوزك والان مع التفاصيل

طريقة عمل الكسكسي بقرع العسل

رياض - احمد صلاح - نقدّم لك وصفك، وهي وصفة حلوة المذاق انتشرت مؤخرًا مابين الشيفات لتنتقل إلى المطاعم والكافيات، يمكن أن تقومي بإعدادها منزليًا خاصة أن موسم القرع يوفّر ثمار القرع العسلي بمذاق جميل للغاية وبأسعار موفرة جدًا، عليك فقط التقيد بالمراحل والمكونات لتحصلي على النتيجة المنتظرة وتُسعدي عائلتك وأطفالك بهذا الطبق الجديد، أما الآن سوف نستعرض لك مكوناتها، طريقة ومراحل إعدادها بالتفصيل

يشارك الشيف “أحمد المغازي” مُتابعينه ومشاهدي برنامج “أكلة أمي” طريقةَ إعداد حلوى الكسكسي بالقرع العسلي، وذلك عبر شاشة الفضائية الأولى بمكونات سهلة وفي متناول أيدي ربات المنزل، ووقت قياسي بالنسبة لطبق حلوى.

مكونات عمل الكسكسي بقرع العسل

• قرع عسل مكعبات، كسكسي، نشاء

• زبدة، سكر، جوز الهند، فانيلا

• كريمة خفق، لبن حليب ورشة قرفة صغيرة

طريقة تحضير الكسكسي بقرع العسل

• في مقلاة على النار ضعي كمية من الزبد مع الكسكسي وقلّبي حتى تأخذ لون ذهبي

• في مقلاة ثانية أضيفي الزبد مع السكر إلى أن يتكرمل السكر

• اخلطي بين المكونات ليتجانسوا

• بالنسبة للقرع العسلي، ضعي معه فقط قليل من الزبدة واطبخيه حتى ينهرس تمامًا

• بعد نضوج القرع، ضعيه فوق الخليط

• ثم اسكبي لبن الحليب فوقه وقدّميه بالطريقة التي تحبين.