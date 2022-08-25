منشط أقوى من الفياجرا.. هبة قطب تكشفه لكل الرجال عشان يستفيدوا منه

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منشط أقوى من الفياجرا تكشفه هبة قطب للرجال

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية بالتأكيد على إن عدد كبير من الرجال يحصلون على الكثير من المنشطات الجنسية، وهم يتجاهلون باستمرار مخاطرها واضرارها على الصحة، وأيضاً أن 60% من حالات العناية المركزة بسبب استعمال المنشطات الجنسية الغير معروفة والصغير مسموح به.

وأضافت هبة قطب أنه يوجد هناك الكثير من الأنواع المختلفة من المنشطات أبرزها الفياجرا الأصلية، وهي التي لا يوجد لها أي أثار جانبية، ولكن يجب أن تكون في العديد من الحالات تحت إشراف الطبيب، ويتوفر منها أنواع مسموح بها عالمياً ولن يعرفها عدد كبير من الرجال، وهي مثل الفيترا وهي مثلها مثل الفياجرا، ولكن الفرق هي المادة التي تعمل بها المنشط، وأيضاً هي لن تتخطي ساعة ويستمر مفعولها لـ 4 ساعات.

وقالت قطب أن المنشطات لا يوجد لها حل، والأفضل لنجاح العلاقة الزوجية تنصح بأن يتم اللجوء للعديد من الطرق الطبيعية كالخضروات والفاكهة والمشروبات المتنوعة كالحلبة والزنجبيل وغيرها.