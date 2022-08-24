مجانًا.. كود إلغاء الاشتراك في خدمة الكول تون فودافون 2022 بضغطة واحده تخلص منها

الكول تون هي خدمة مقدمة من مشغلي الهاتف المحمول وهي نغمة يسمعها المتصلون بدلاً من نغمات الرنين ويريد العديد من العملاء تمكين هذه الخدمة وتكاليف الخدمة إلى 3 جنيهات شهريًا، اعتمادًا على النظام بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء اختيار النغمة المفضلة لديهم، سواء العريضة، أوالموسيقى، وما إلى ذلك، لذلك هناك عملاء يرغبون في الإلغاء بسبب التوفير أو لأسباب أخرى، والعملاء الذين يرغبون في تغيير نغمة الرنين وتغييرها إلى نغمة الرنين لهجة جديدة، هذا وان شركة فودافون تعد من أكبر الشركات العملاقة في خدمة الاتصالات التي تخدم شريحة كبيرة من العملاء.

كود إلغاء نغمة فودافون 2022

لجميع عملاء Vodafone، هناك عدة طرق لإلغاء اشتراكك في Coleslaw وسنعرض لك كيفية القيام بذلك،

الطريقة الأولى: يمكن للعملاء استخدام هذا الرمز * 055 * 000000 # لإيقاف نغمة الرنين.

الطريقة الثانية: يمكنك إرسال كلمة (إلغاء) إلى 5555 هذه الخدمة مجانية.

الطريقة الثالثة: اتصل بخدمة العملاء لإلغاء 888 أو 16888، حيث أن هذه الطريقة تكلف 50 قرشا للدقيقة.

الطريقة الرابعة: اذهب إلى أقرب فرع من فروع Vodafone وقم بإيقاف تشغيل الجرس دون الدفع.

طريقة عقد كول تون فودافون

يرغب العديد من عملاء Vodafone في معرفة كيفية الاشتراك في خدمة Vodafone Call Tone، هناك عدة طرق:-

إذا قمت بطلب * 055 * رمز الأغنية # للاشتراك، ستبدأ الخدمة وسيتم خصم رسوم الاشتراك.

يمكنك أيضًا إرسال أكواد الأغاني إلى 5555 لتفعيل نغمات الرنين.

وغيرها من الطرق الأخري التي تسمح بإلغاء الكول تون.

ما هي تكلفة كول تون فودافون

تختلف قيم نغمات الرنين حسب النظام، مع التكاليف كما يلي: