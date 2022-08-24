نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اربح الآن” الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 بالأرقام للفوز بـ150 ألف دولار عبر Dream Mbc في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏خلال ساعات قليلة من الآن يتحقق حلم شخص واحد في ربح 150,000 دولار في حلقة صدى الملاعب وذلك في سحب الغد، ‏حيث ويصل عدد كبير من المشتركين في دخول موسم حلمي 2022 عن طريق الاشتراك في مسابقة الحلم على قناة أم بي سي السعودية التي توفر المسابقة إلى جميع المواطنين بدون أي تفرقة ووفقا إلي الشروط المحددة، وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات للفوز في الحلم.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

‏فتحت إدارة مسابقة الحلم إمكانية المشاركة عن طريق إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم ‏وذلك عن طريق الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي يشترك فيه المتابع من بلده أو يمكن إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف الي البلد والتي تؤهله بشكل مباشر للمشاركة في الحلم ودخول السحب، ‏وعلى الإعلامي مصطفى الأغا بداية سحب جوائز 150,000 دولار في حلقة الغد علي صدى الملاعب عبر قناة ام بي سي، ‏ويقدر الإشارة إلى أنه مسابقة الحلم واحدا من أهم المسابقات الترفيهية التي لها شهرة كبيرة في الوطن العربي، ‏ويساعده كبير من الأفراد في الاشتراك بها من أجل القيام بدخول السحب والفوز والجوائز القيمة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

والان ما عليك سوى إرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، ‏وذلك في حالة استيفاء شروط التسجيل وهي أن يكون المتقدم لا يقل سنه عن 18 عام وهو يكون المتقدم عربي الجنسية ويعيش في إحدى الدول العربية ولا يكون ليس لديه أي صلة قرابة مع المسؤولين في المسابقة، ويتم الاشتراك حسب الارقام ادناها علي النحو التالي.