نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو على الهواتف الذكية واكسسوارات الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى التخفيضات تجدها داخل مجلة عروض لولو هايبر ماركت لشهر أغسطس، التي تحمل شعار أغسطس التوفير، على مدار ستة أيام على العديد من السلع من بينها عروض البقالة و الإلكترونيات والهواتف الذكية أيضا، حيث يقدم هايبر لولو العديد من أنواع الجوالات من مختلف العلامات التجارية لإصدارات مختلفة، حيث تجد هواتف تابعة لشركة تكنو، شاومي، لينوفو، موتورلا، نوكيا، فيفو، وأوبو، كذلك يعرض الهايبر الكثير من اكسسوارات الجوال من بينها سماعات الاذن والساعات الذكية ومخازن الطاقة وغيرها، واليوم نستعرض بعضا من أنواع الهواتف المعروضة داخل الهايبر وقيمة الخصم على كل منها. عروض لولو يمكنك الحصول على خصم بقيمة مائة ريال سعودي، عند شراء هاتف تكنو سبارك 8 برو سعة 128 جيجا بايت، المعروض مقابل 599 ريال بدلا من 699 ريال، يتميز الهاتف بوجود رام 4 جيجا، وشاشة مقاس 6.78 بوصة، كما يحتوي على كاميرا ثنائية بجودة 48 ميجا بكسل وجودة 2 ميجا بكسل.

احصل على جوال تكنو كانون 18 بي سعة 128 جيجا، بسعر 849 ريال سعودي بدلا من 999 ريال، ووفر مبلغ مائة وخمسين ريالا.

اشتري هاتف شاومي ريدمي نوت 9 تي 64 جيجا الجيل الخامس، سعر الحبة 599 ريال بدلا من 919 ريال سعودي. تستطيع شراء هاتف شاومي ريدمي نوت 9 برو سعة 128 جيجا بايت، يعمل بنظام تشغيل أندرويد، رام 6 جيجا ويحتوي على كاميرا رباعية خلفية وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، يدعم الجيل الرابع من الشبكات 4 جي، سعر الهاتف داخل العرض 799 ريال سعودي بدلا من 1099 ريال قبل الخصم الذي تصل قيمته إلى 300 ريال. عروض لولو ماركت يمكنك توفير مبلغ ثلاثمائة ريال سعودي عند شراء جوال فيفو إكس 70 سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس سعر الجهاز قبل الخصم 2399 ريال بدلا من 2699 ريال سعودي. هاتف أوبو أي 74 سعة 128 جيجا الجيل الخامس، اشتريه مقابل 1049 ريال بدلا من 1299 ريال بخصم نقدي قيمته 250 ريال. هايبر لولو احصل على هاتف لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجا بايت الجيل الرابع، يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، رام 4 جيجا، مقاس الشاشة 6.5 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 699 ريال. موتورولا موتو جي 52 سعة 128جيجا بايت الجيل الرابع بسعر 749 ريال بدلا من 899 ريال.

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