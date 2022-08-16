نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 17 أغسطس 2022 الموافق 19 محرم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض العثيم الأسبوعية 17 أغسطس 2022 التي توفرها أسواق عبد الله العثيم في جميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة اخر عروض العثيم الأسبوعية للاستفادة من اقوي الخصومات الأسبوعية علي مقاضي المنزل وشراء كافة المستلزمات بأقل سعر وتوفر شركة أسواق العثيم عروض جديدة تبدا من اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس وتنتهي في يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل والموافق 23-8-2022 وتحتوي علي جميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والالكترونيات.

عروض العثيم الأسبوعية 17 أغسطس 2022

مهرجان التخفيضات والخصومات من أسواق العثيم السعودية توفر عروض قوية وضخمة علي جميع منتجاتها وتصل خصومات عروض العثيم اليوم حتي نصف السعر ومن أبرز المنتجات المتوفرة في مجلة عروض العثيم هي الأرز بكافة أنواعه وابرز أنواع الأرز المتوفرة هي ارز تاج محل مزة هندي 5 كيلو جرام ويمكنك شراء زيت نور دوار الشمس 2.7 لتر وتضم عروض العثيم الأسبوعية خصومات علي مكرونة الوفرة 400 جرام.

عروض العثيم اليوم توفر لعملائها تخفيضات علي جميع أنواع التمر ومنها تمر رطب سكري طازج وتمر رطب من شركة خلاص وتمر شيشي صندوق وطمر رطب من سلج عبوة ورطب نبوت من شركة سيف والكثير من أنواع التمر الرائعة والطازج الذي توفره نشرة عروض العثيم بأقوى الخصومات، ويمكنك الحصول علي المكسرات مثل اللوز والكاجو المدخن ومكسرات اكسترا المشكلة التي توفرها العثيم بنسبة خصم رائعة.

عروض العثيم اليوم

عروض العثيم اليوم توفر الكثير من أنواع الخضروات والفواكه الطازجة التي يبحث عنها عملائها بشكل مستمر وتشمل عروض العثيم علي عنب احمر كبير وبخاري احمر واناناس طازج ومانجو مصري زبدية وتين وليمون والكثير من أنواع الخضروات والفواكه الطازجة المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وتوفرها أسواق العثيم بأقوى نسبة خصم طوال هذا الأسبوع من خلال كافة فروعها بالمملكة.

مقاضيك الشهرية بسعر أوفر مع اسواق عبد الله العثيم حيث توفر لك العثيم أقوي عروض الصيف واستمتع بعروض العثيم التي تتخطي الـ 50% علي جميع المقاضي والسلع الغذائية ويضم مهرجان التوفير خصومات علي بلح الشام وشبيهة الجبن دومتي فيتا 1 كيلو التي يبحث عنها الكثير من عملاء العثيم وأيضا خصومات رائعة علي الطماطم المحلي والمانجو المصري التومي والبرتقال ابو صرة.