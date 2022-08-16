نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى التنزيلات من عروض العثيم وأيضا تخفيضات عروض العثيم اليوم الاثنين بأسعار لا تجاريها المنافسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم من أسواق العثيم السعودية أغسطس 2022، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القلية الماضية عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي يسألون عن الفترة التي سيقدم خلالها أسواق عبد الله العثيم عروض وتخفيضات شهر أغسطس، وذلك لأن خلال شهر أغسطس من كل عام تقوم أسواق عبدالله العثيم بتقديم مجموعة من العروض على معظم منتجاتها، وخلال هذه المقال سأذكر لكم مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، وعليك بالمتابعة.
أقوى عروض العثيم وأكبر نسبة تنزيلات على اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة الآن.. إليك الأسعار
مالك أسواق عبدالله علي العثيم السعودية
يمتلك أسواق عبد الله علي العثيم أحد أهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهذا الرجل من أكثر رجال الأعمال نجاحًا في المملكة، حيث عمل في العديد من الأمور ونجح فيها، وقد أنشأ هذه الشركة في البداية على شكل متجر صغير لبيع المنتجات الغذائية المختلفة ونهاية العام كافة هناك أكثر من فرع لشركة وأصبحت من ضمن أكبر شركات التجزئة الغذائية في المملكة.
العثيم العروض الترويجية ومهرجان الطازج العثيم بالسعودية أغسطس 2022
كل أسبوع يقدم العثيم السعودي مجموعة عروض وإليكم عروض هذا الاسبوع:
- عروض العثيم الاثنين كلمنتينا 2 كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم موز سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بصل احمر سعر 2 كيلو 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم عنب احمر او اسود علبة 2 علبه في سعر 5.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب قرع امريكي 2 كيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم خوخ علبة سعر العلبه 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده تفاح اصفر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم رطب سكري سعر الصندوق 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه جريب فروت سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم مانجو مصري زبديه سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم لحم عجل باكستانى بالعظم سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول طماطم لحم سعر كيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم لحم عجل باكستاني مستورد سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- اسعار العثيم من بروشور العثيم صدور دجاج التنمية بدون عظم 450 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم اليوم ملفوف أبيض سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي.
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