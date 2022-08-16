فيديو اغرب حالة زواج في العالم هذه الفتاة الحسناء تزوجت رجلا فقد نصف وجهه والسبب صادم

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رياض-احمد صلاح- متلازمة الأذن والوجه جوزيف ، 41 عامًا ، وفانيا ، 39 عامًا ، من شيكاغو ، عقدا قرانهما في عام 2020 ، وبينما كان الاثنان في حالة حب بجنون ، لم تكن علاقتهما سلسة لأنهما غالبًا ما يواجهان رد فعل عنيف من الغرباء الذين لديهم الكثير ليقولوه عن جوزيف.

كانت تكذب بشأن علاقتهما عندما يتساءل الناس عن علاقتهم ، كانت الفتاة البالغة من العمر 39 عامًا تكذب في كثير من الأحيان وتقول للآخرين إنهما مجرد صديقين لأنها كانت "محرجة" و "خجولة" وقالت فانيا: "للتعرف على جو بمرور الوقت ، لم أعد أرى وجهه بعد الآن ، فقط رأيت روحه وشخصيته".

بعد عام من الاجتماع ، قال الاثنان اللذان يتواصلان عبر هواتفهما ولغة الإشارة ، إن علاقتهما تدور حول الحب ولا شيء آخر. لا تستطيع تقبيله وصف جوزيف الكراهية التي يتعرضون لها بأنها "محطمة للأعصاب" ، مشيرًا إلى أن الناس كثيرًا ما يقولون إن فانيا "لا تستطيع تقبيله" أو "تخدعه".

كانت عائلة الزوجين داعمة منذ البداية ولكن كانت والدة فانيا لديها مخاوف لأنها اعتقدت أن ابنتها ستوفر لجوزيف رعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. جوزيف ، يأكل عن طريق الطعام المخلوط ويضعه في أنبوب في معدته.

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وقال: لدي أنبوب في رقبتي يسمى القصبة الهوائية يساعدني على التنفس.