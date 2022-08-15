لن تصدق ماذا يحدث عند رش الخل والملح في أركان المنزل لو عرفتم السر لفعلتم هذا الشئ يومياً

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عمر شويل - جدة فوائد رش المنزل بالخل والملح في أركان المنزل ، يقوم البعض بمسح المنزل بالملح والخل لكنه يجهل فوائده العظيمة، حيث يعمل على طرد الطاقة السلبية من المنزل وتقليل من حدة التوتر والضغط النفسي بين أفراد الأسرة، نشر الروح الإيجابية داخل المنزل، لذا ينصح بخلط بعض الملح مع كوب من الخل ووضعه في بخاخه ورش جميع أركان المنزل، كما يقوم البعض بوضع حبيبات الملح الخشن في أرجاء المنزل ليوم على الأقل بحيث يعمل على تهدئة التوتر في المنزل. فوائد رش المنزل بالخل والملح في أركان المنزل يعمل مزيج الخل والملح على طرد الطاقة السلبية من المنزل.

يساعد الخليط على التخلص من حالة النفور والملل التي يشعر بها سكان المنزل.

التخلص من الشعور بعدم الراحة والضغط العصبي وكذلك التخلص من الاكتئاب.

بالإضافة إلى رائحة الخل التي تساعد في طرد الحشرات من الناموس والذباب من المنزل.

يعمل على طرد الحسد والعين ويقي من التعرض لحالات السحر المختلفة.

ينصح به الشيوخ لإبطال مفعول السحر بأنواعه.

تجديد الطاقة الإيجابية بين سكان المنزل. طريقة إعداد خليط الملح والخل نحضر إناء به بعض الماء البارد حوالي اربع لترات.

نضع حوالي ٥ معالق كبيرة من الملح الخشن.

نضيف نصف كوب من الخل الابيض او خل التفاح.

نقوم بمسح المنزل بهذا الخليط وسوف نلاحظ الفرق. طريقة اخري لاستخدام الخل والملح نحضر إناء ونضع به بعض الماء حوالي ٢ لتر.

نضيف ثلاثة معالق كبار من الملح.

نضع ربع كوب من الخل.

نقوم بتقليب الخليط حتي يذوب الملح.

نقسم الخليط في اطباق صغيرة ونوزع الأطباق في ارجاء المنزل.

يترك الخليط لمدة ليلة كاملة او يوم كامل.

سوف تلاحظ تكون بعض التكتلات البنية وهذا

سوف تلاحظ تكون بعض التكتلات البنية وهذا يدل على وجود طاقة سلبية في المنزل.

سوف تلاحظ تهدئة الجو الأسري بشكل كبير.

كما يفضل ترك جميع النوافذ مفتوحة حتي

كما يفضل ترك جميع النوافذ مفتوحة حتي تخرج الطاقة السلبية وتجديد جو المنزل.

دمن الممكن خلط جميع المكونات السابق ذكرها ووضعها في بخاخة.

دمن الممكن خلط جميع المكونات السابق ذكرها ووضعها في بخاخة. يفضل رش جميع إرجاء المنزل صباحاً ومساء.

ينصح بتجنب الرش عليكم الأثاث وابواب

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