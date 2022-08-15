نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 15 أغسطس 2022 الطازج بتخفيضات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 15 أغسطس 2022 والتي ينتظرها معظم العملاء الدائمين، حيث يمكن لكل عميل الحصول على الكثير من العروض التي توفر قيمة حقيقية مقابل السعر المدفوع لشراء أغراض المنزل والمطبخ الأسبوعية، مهرجان الطازج الأسبوعي يوفر تخفيض قدره 50 إلى 60 في المائة على الخضروات والفاكهة، وكذلك اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، إلى جانب احتياجات المنزل من أجبان ومخبوزات وعروض على بعض أدوات المنزل أو الأجهزة الكهربائية، في هذا المقال من موقع “ثقفني” نوفر لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة للتعرف على أحدث الصفقات في مهرجان الطازج لهذا الأسبوع.

عروض العثيم الاثنين 14 أغسطس 2022

تستمر تطورات سلاسل الهايبر ماركت الأشهر في المملكة العربية، ومن المنتظر أن يقدم العثيم الجائزة السنوية المعتادة بمناسبة الوطني السعودي، والذي يترقبه الكثير من العملاء في الشهر القادم، ما زالت التساؤلات تدور حول العروض والجوائز المقدمة، ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن أي شيء، تتزين فروع العثيم باللون الأخضر استعداداً لاستقبال اليوم الوطني السعودي تحت شعار “هي لنا دار”.

من عروض اليوم تجدون تخفيضات على أسعار الخضروات التي تشمل الطماطم وليمون الشبك والبصل الأحمر والفلفل الحار الأخضر والقرع الأمريكي، كل ذلك يمكنكم الحصول عليه بنصف السعر، إلى جانب الثوم والجزر والفلفل البارد والذي تحصلون عليه بسعر التكلفه، فواكه بنصف السعر مثل العنب الأسود وأخرى بسعر التكلفة مثل معظم الفواكه الصيفية المانجو بأنواعها، والكيوي والكمثرى الأمريكي، وتفاح رويال جالا وكذلك برتقال أبو صرة.

منتجات مخابز زود تقدم كذلك عروضاً رائعة على كرواسون الزبدة المفضل لدى الأطفال، وبلح الشام والحلويات الشرقية، لا تبحث بعد الآن عن طريقة عمل اللبنة التركية في المنزل، فأصبح سعرها بسيطاً الآن بعروض العثيم اليوم، عروض أخرى على قشطة الصافي وكذلك كريمة الطهي التي تساعدك في تحضير أشهى المأكولات لأسرتك، ولا تنسي تقديم عصير المراعي الشهي والصحي لضيوفك، عرض اليوم على العبوة حجم لتر ونصف من عصير برتقال المراعي بدون سكر، توجد كذلك أفخر أنواع العطارة بكل الفروع.

أحدث تخفيضات العثيم اليوم مهرجان الطازج بصفحة واحدة

هذه الصور مجمعة لآخر عروض العثيم اليوم فقط: