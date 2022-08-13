نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احسن طريقة لطرد البرص “أبو بريص” أو الوزغ وجميع أنواع الزواحف من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص عن طريقة طرد البرص من المنزل، حيث يعتبر البرص أحد الحشرات الزاحفة التي تثير الفزع في نفوس الكثيرين، بصفة خاصة السيدات والأطفال نتيجة مظهره المخيف، كما أنه يمكن أن يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة، حيث يقوم بتوزيع البيض الخاص به على كافة الزوايا الموجودة بالمنزل، لذا لا بد من القضاء عليه بشكل نهائي من خلال الاستعانة ببعض الطرق التي نوضحها خلال هذا المقال، تابعونا.

طريقة طرد البرص من المنزل

يجب الإشارة إلى أن هناك بعض الطرق الفعالة التي يمكن استعمالها للتخلص من البرص، والتي توضحها من خلال الآتي:

استخدام كرات العث.

استعمال قشر البيض.

الملح والثوم.

استخدام كرات العث لطرد البرص

تتسم كرات العث بعدة خصائص تجعلها فعالة في هذا الأمر، ونوضح ذلك من خلال الآتي:

تعتبر كرات العث أحد الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها التخلص من أنواع عدة من الحشرات، مثل النمل والذباب والصراصير والبرص وغيره.

يتم وضع كرات العث في المناطق التي يتواجد بها البرص، وسيلاحظ خلال وقت قصير اختفائهم بشكل نهائي.

استعمال قشر البيض

تعد هذه الطريقة أحد الطرق الفعالة في القضاء على البرص، ويتم ذلك من خلال تتبع الخطوات التالية:

قشر البيض بالأماكن لطرد البرص

يذكر أن قشر البيض يوهم البرص بأن البيض يخص ثعبان، مما يجعله يهرب بعيدا.

للحصول على نتيجة مرضية خلال مدة قصيرة، ينصح باستعمال القشور وتغييرها كل 3 أو 4 أسابيع تقريبا.

الثوم والملح لطرد البرص

يتميز كل منهما برائحة قوية ونفاذة تسبب هروب البرص، ويتم ذلك كالتالي: