شوف عروض العثيم تقدم أقوى عروض مهرجان الخمسات على مختلف السلع الغذائية لا تفوتها ALOthaim

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عمر شويل - جدة عروض العثيم تتميز بأنها لها شهرة واسعة في مختلف البلدان العربية ليس في السعودية فقط، حيث أن متاجر وأسواق العثيم تجدها منتشرة وبكثرة في الكثير من البلدان كالسعودية ومصر والإمارات وغيرها الكثير. كما تجد أنها تتميز بوجود الكثير من المتاجر الخاصة بهم على الإنترنت، حيث يمكنك التسوق أونلاين بكل سهولة من خلال موقعهم الإلكتروني. ومن خلال مجلة العثيم الأسبوعية نقدم لكم أقوى مهرجان عروض الخمسات على مختلف السلع الغذائية لا تفوت العرض. عروض العثيم مول تقدم أقوى مهرجان الخمسات على السلع الغذائية المهمة احصل على خصم 24.25 ريال على زيت دوار الشمس، بسعة 2.7 لتر، للحبة بسعر 25 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي. متوفر لكل عميل 3 حبة.

خصم 12.95 ريال على أرز تاج محل مزة هندي، للكيس وزن 5 كيلو جرام، بسعر 30 ريال بدلاً من 42.95 ريال سعودي. متوفر مكرونة الوفرة، وزن 400 جم، 6 حبات بسعر 10 ريال بدلاً من 19.50 ريال سعودي. اشتري زيت زيتون يورو قولد بكر، بوزن 500 مل، 2 حبة بسعر 25 ريال بدلاً من 35.90 ريال سعودي. مهرجان الخمسات من العثيم مول على الفواكه والخضراوات والبهارات والمكسرات عنب أحمر كبير، سعر 2 كيلو 10 ريال سعودي.

اشتري كيلو من مانجو مصري زبدية، بسعر 5 ريال سعودي. زود كرواسون شوكولاتة 5+1 مجانا، بسعر 5 ريال بدلاً من 6.75 ريال سعودي.

تمر رطب سكري طازج، 2 صندوق مقابل 15 ريال سعودي.

رطب سلج طازج عبوة، سعر 2 صندوق 15 ريال سعودي. متوفر جوز هند بودرة، للكيلو بسعر 15 ريال سعودي.

حب دوار الشمس ليمون أو مالح، للكيلو بسعر 15 ريال.

اشتري كيلو من قهوة برية عربي مقابل 45 ريال سعودي فقط.

زعتر داري إكسترا، بوزن 225 جم، 2 حبة بسعر 15 ريال. تخفيضات العثيم المميزة على المنتجات الجاهزة بأسعار مميزة ذرة العثيم حب كامل، للحبة بوزن 340 جم، سعر الثلاث حبات 10 ريال بدلاً من 14.85 ريال سعودي.

خصم 3 ريال على معمول فيكتو شوكولاتة 300 جم + 50 جم، سعر 3 حبة 20 ريال 26.85 ريال سعودي. خضار مشكل مونتانا مجمدة، للحبة بوزن 400 جم، 5 حبة مقابل 20 ريال سعودي. شبيهة جبن تشيز لاند ملح خفيف، للكيلو بسعر 20 ريال سعودي. باونتي أو تويكس أو سنيكرز شوكولاتة، للحبة بسعر 10 ريال بدلاً من 14.50 ريال سعودي.

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