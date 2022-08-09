انت الان تتابع خبر عاجل: المتهم طعنها ووقف بجوارها تفاصيل جديدة عن مقتل سلمى طالبة الزقازيق والنيابة تتحرك فماذا فعلت ؟والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أمر المستشار النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق العاجل فى واقعة قتل المجنى عليها سلمى الطالبة بأكاديمية الشروق بالقرب من محكمة الزقازيق، حيث اتخذ فريق التحقيق إجراءاته، وألقى القبض على المتهم وجار استجوابه.

وعلى ذلك انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعى وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية؛ لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجنى عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وتحفظت أيضا على السلاح المستخدم فى الجريمة، وهاتفى المجنى عليها والمتهم، وجار عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.

وانتدبت النيابة العامة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذا فحص السكين المستخدم فى الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وحددت عددا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم، وجار استكمال التحقيقات.