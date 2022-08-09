نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد قرع العسل للشعر لن تصدقي وش راح يسوي بشعرك إسخدميه مرة واحدة ولن تصدقي النتيجة عن صدق ستبهرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخدامات وفوائد قرع العسل للشعر لا حصر لها تأتي في مقدمتها الحماية الكاملة من التساقط وعلاج الصلع، إلى جانب العديد من العناصر الغذائية الهامة في نموه وتعزيز حيوته من خلال الاستخدام الصحيح له، كما يقوم بإعطاء الشعر مظهر صحي من خلال حمايته من التقصف ومده بالغذاء المطلوب، لذا اليوم من خلال السطور التالية نتعرف على كيفية استخدامه وتطبيقه على الشعر بالإضافة إلى التعرف على أهمية زيت قرع العسل للشعر.

استخدامات وفوائد قرع العسل للشعر

قرع العسل يوفر للشعر الترطيب المطلوب إلى جانب تعزيز وتقوية جذوره وحمايته من التقصف، لاحتوائه على فيتامين الأوميغا 3 وفيتامين أ، كما أن لحماية الشعر من الجفاف يتم خلطه بالعسل الأبيض وزيت جوز الهند البكر، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تقطيع شريحة من القرع إلى مكعبات صغيرة ووضعها في إناء على النار بعد نزع البذور وإضافة القليل من الزيت وتركها حتى تنضج تماما. أخذ ما يعادل 200 جرام وإضافة كميات مناسبة من العسل واللبن وزيت جوز الهند البكر بحيث يكون قوام الخليط يشبه قوام الماسك. يتم فرده بالتساوي على الشعر من الجذور وحتى الأطراف وتركه لمدة 20 دقيقة، قبل غسل الشعر على أن يكون ذلك مرتان في الأسبوع.

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أهمية زيت قرع العسل للشعر

تنبع أهميته من قدرته الهائلة على حماية الشعر من الصلع من خلال منع تساقطه بل والعمل على زيادة قوته وتعزيز نموه، خاصة الصلع الوراثي الذي يُصاب بِه الرجال على الأغلب حيث يمكن الاعتماد على زيت القرع لاحتوائه على فيتامين ه بالإضافة إلى الأحماض الدهنية المشبعة والغير مشبعة، فضلاً عن مكون الفيتوستروجين (Phytoestrogen) اللازم لعلاج تلك المشكلة، فقد أكدت التجارب الفعلية للزيت على زيادة الشعر بنحو 40% مما يعانون من الصلع الوراثي لدى الرجال.

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استخدام زيت قرع العسل

يمكن استخدامه للنساء والرجال من خلال مزج كميات متساوية من زيت قرع العسل وزيت الخروع وزيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس به لمدة عشر دقائق وتركه لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الشعر مباشرة، كما يمكن استخدامه كسيرم يومي على فروة الرأس من خلال خلط ملعقتين منه مع كوب واحد من الماء ووضعه في بخاخ والرش منه يومياً على فروة الرأس وخلال أيام سيعمل على إنبات الشعر في الفراغات بل وتعزيز جذور الشعر.

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