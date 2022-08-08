باقة صور ورسائل بمناسبة يوم عاشوراء 1444-2022 حالات واتس اب عن يوم عاشوراء – اجمل بطاقات ليوم عاشوراء للتهنئة الآن

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عمر شويل - جدة نقدم لكم حالات واتس اب بمناسبة يوم عاشوراء 10 محرم 1444 ، مجموعة رسائل عن يوم عاشوراء للفيس بوك وتويتر ، فى هذا المقال سنضع بين أيديكم تشكيلة متنوعة من حالات الواتس أب عن يوم عاشوراء وصور مكتوبة عن الاحتفال بيوم عاشوراء العاشر من شهر محرم 1444 هجري الثامن من أغسطس/ آب 2022 ، فجميع المسلمين حول العالم ينتظرون قدوم يوم عاشوراء من أجل الاحتفال به وإرسال صور وبطاقات التهنئة لجميع الأصدقاء والأحباب بمناسبة يوم عاشوراء ، لذلك سنقوم بوضع مجموعة مختارة من صور الاحتفال بيوم عاشوراء مكتوبة صور إسلاميه ، ورسائل بمناسبة يوم عاشوراء 1444-2022 بالإضافة إلى باقة متنوعة من حالات واتس اب عاشوراء تروق لكم يمكنكم إرسالها عبر ما تختارون.

يوم عاشوراء يحتفل المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها باليوم هذا الذي يحمل ذكريات مجيدة في قلوب جميع المسلمين من البشر ، وذكريات حزينة ففي يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم استشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

حالات واتس اب عن يوم عاشوراء 10 محرم 1444

مراتب صيام يوم عاشوراء أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم ..ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر ..ويلي ذلك أفراد العاشر وحده بالصوم ..فلتكن في المرتبة الأولي ..ولا تنسى صيام هذا اليوم العظيم

لا تنسوا صيام .. يوم عاشوراء ..فان أجره : تكفير ذنوب .. سنة كاملة .. وهي السنة الماضية ..

صيام يوم عاشوراء ..تربية للناس ..على فتح باب المسابقة ..والتنافس في الخيرات ..فلا تنسى صيامه ..

صيام يوم .. عاشوراء ..فرصة ..للغفـــران .

رسائل بمناسبة يوم عاشوراء 2022-1444

يوم عاشوراء ما هو إلا ساعات معدودة فاصبروا واحتسبوا الأجر في صيام عاشوراء

يوم عاشوراء يوم عظيم فلا تنسوا صيامه وقيامه.

صور مكتوبة عن يوم عاشوراء

وعن فضل يوم عاشوراء ، انه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة رضى الله عنه وأرضاه في الدارين أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ذات يوم عن فضل صيام يوم عاشوراء ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام “يكفر السنة الماضية”.

وجدير بالذكر أن يوم عاشوراء هو العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، لذلك يعدّه الشيعة يوم عزاء وحزن. كما وقعت العديد من الأحداث التاريخية الأخرى في نفس اليوم. ويعد يوم عاشوراء عطلة رسمية في بعض الدول مثل إيران، باكستان، لبنان، البحرين، الهند، العراق، والجزائر. ويعدّ صيام يوم عاشوراء سنة عند أهل السنة والجماعة، وصيامه يكفر ذنوب سنة ماضية.

طاقم العمل يهنئكم زوارنا الكرام في جميع أنحاء العالم بقدوم يوم عاشوراء أعادة الله علينا وعليكم بالخير والبركات.