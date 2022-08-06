مسابقة الحلم 2022 اشترك الآن واحصل علي 150 ألف دولار مع مصطفي الاغا

مسابقة الحلم من أهم المسابقات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال سنوات قليلة ماضية، وهذه المسابقة شاملة كافة بلاد العالم، لذلك أصبح يتساءل الكثير من الناس عن كيفية الاشتراك في المسابقة، وذلك حتى يتمكنوا من الدخول والمشاركة بشكل كامل بها، وكل ذلك من أجل الفوز وتحقيق الكثير من الأهداف والوصول إلى الجائزة التي قد تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، والآن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والفوز ب 150 ألف دولار

ماذا عن مسابقة الحلم

مسابقة الحلم من المسابقات التي أنتجتها مجموعة قنوات MBC السعودية، والتي يتم تقديمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وقد تم وضع بعض الشروط اللازمة حتى يتم الاشتراك بالفعل وهو أن يكون سن المتقدم قد تخطى سن الرشد حسب البلد التابع لها، كما يجب أن يكون المتقدم من اصل عربي.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يتم الاشتراك في مسابقة الحلم، وهو من خلال إرسال رسالة نصية بالرقم المرادف إلى البلد التابع لها هذا الشخص، كما يلزم الإجابة على سؤال واحد من الأسئلة التي سوف يتم ارساله بمجرد الاشتراك في الخدمة، وسوف يتم المحاسبة على اول رسالة مجانيًا وبعد ذلك يبدأ خصم قيمة الرسالة بشكل يومي، وارقام الاشتراك لهذه الخدمة كالتالي: