نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم 2022 اشترك الآن واحصل علي 150 ألف دولار مع مصطفي الاغا في المقال التالي
مسابقة الحلم من أهم المسابقات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال سنوات قليلة ماضية، وهذه المسابقة شاملة كافة بلاد العالم، لذلك أصبح يتساءل الكثير من الناس عن كيفية الاشتراك في المسابقة، وذلك حتى يتمكنوا من الدخول والمشاركة بشكل كامل بها، وكل ذلك من أجل الفوز وتحقيق الكثير من الأهداف والوصول إلى الجائزة التي قد تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، والآن من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والفوز ب 150 ألف دولار
ماذا عن مسابقة الحلم
مسابقة الحلم من المسابقات التي أنتجتها مجموعة قنوات MBC السعودية، والتي يتم تقديمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، وقد تم وضع بعض الشروط اللازمة حتى يتم الاشتراك بالفعل وهو أن يكون سن المتقدم قد تخطى سن الرشد حسب البلد التابع لها، كما يجب أن يكون المتقدم من اصل عربي.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
هناك بعض الخطوات التي من خلالها يتم الاشتراك في مسابقة الحلم، وهو من خلال إرسال رسالة نصية بالرقم المرادف إلى البلد التابع لها هذا الشخص، كما يلزم الإجابة على سؤال واحد من الأسئلة التي سوف يتم ارساله بمجرد الاشتراك في الخدمة، وسوف يتم المحاسبة على اول رسالة مجانيًا وبعد ذلك يبدأ خصم قيمة الرسالة بشكل يومي، وارقام الاشتراك لهذه الخدمة كالتالي:
- يمكن الاشتراك من داخل جمهورية مصر العربية وذلك على الرقم 95450، وذلك بكتابة كلمة حلم أو Dream.
- أما والإمارات العربية فسوف يتم الاشتراك في خدمة بإرسال رسالة الى رقم 6070.
- للإشتراك من داخل المملكة العربية السعودية يتم من خلال رقم 650444.
- والاشتراك من دولة الكويت فيتم إرسال الرسالة إلى الرقم 4141.
- وبمجرد إرسال الرسالة سوف يتم الرد من إدارة المسابقة بتأكيد الاشتراك بنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسابقة الحلم 2022 اشترك الآن واحصل علي 150 ألف دولار مع مصطفي الاغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.