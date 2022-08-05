شوف عروض العثيم الأسبوعية 40% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الان

عروض العثيم الأسبوعية، تقدم اسواق العثيم عروض أسبوعية مميزة لجميع الفروع في المملكة العربية السعودية، ويعتبر متجر العثيم من أهم وأشهر المتاجر التي يفضلها الكثير من الناس وذلك لتقديمه خصومات قد تصل نسبتها إلى 50% على جميع المنتجات والسلع المختلفة المتواجدة داخل المتجر، والان سوف نعرض لكم خلال السطور التالية أهم العروض والخصومات التي يقدمها المتجر لهذا الأسبوع.

خصومات العثيم الشهرية 40% خصم علي كل المنتجات لفترة محدودة تسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية

تحتوي مجلة عروض وخصومات العثيم على الكثير من الخصومات والعروض على السلع المتعددة سواء كانت المنتجات الغذائية أو الأجهزة الكهربائية المختلفة، ومن أفضل العروض المتواجدة داخلها كالآتي:

خصومات العثيم الأسبوعية فرن كهربائي اي تي سي سعة ٤٥ لتر بسعر 249 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية ميكرويف كليك أون 20 لتر بسعر 259 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية صانع طعام كينوود بسعر 259 ريال سعودي.

عروض العثيم على أجهزة منزلية

افضل عروض وخصومات العثيم في جميع فروع المملكة العربية السعودية

تخفيضات العثيم اليوم غلاية ماء اي تي سي بسعر 79 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية مكواة فيليبس جاف 69 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية خلاط كليك أون للحبه بسعر 119 ريال سعودي. تنزيلات العثيم الشهرية مكيف ارو صحراوي 319 ريال. تخفيضات العثيم الأسبوعية عروض المنتجات الغذائية في أسواق العثيم.

عروض العثيم الشهرية

توجد مجموعة من العروض في أسواق العثيم والتي تكون في غاية التميز ومنها:

خصومات العثيم اليوم زيت زيتون بيتوني بسعر 20.95 ريال 1 لتر. تخفيضات العثيم الشهرية حلاوة حلواني سادة بسعر 8.95 ريال 250 جرام. تنزيلات العثيم الأسبوعية شراب تانج برتقال بسعر 2 كجم بسعر 52.50 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم جبن بوك موتزاريلا بسعر 36.95 ريال سعودي 1 كيلو جرام.

خصومات العثيم الشهرية